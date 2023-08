Či už deťom pripravujete desiatu do školy, na krúžok alebo na výlet, nezabudnite im do batôžka pribaliť aj kúsok ovocia či zeleniny. O tom, ako by mala výživná desiata vyzerať, nám porozprávala nutričná špecialistka Nestlé Česko a Slovensko Markéta Veverková.

Jablká, hrušky a marhule sú slovenské sezónne klasiky. „Jablko je asi najpraktickejšie z nich, deti ho môžu jesť takmer kdekoľvek bez toho, aby im stekala sladká šťava po rukách. Nezabudnite na to, že jablká a hrušky sú najzdravšie so šupkou, ktorá obsahuje najviac živín. Obidva plody sú bohaté na vlákninu, draslík a vitamín C. Marhule sú zasa zdrojom beta-karoténu, teda dôležitého antioxidantu,” vysvetľuje Veverková.

Aj šťavnaté, mäkké a bobuľovité ovocie sa hodí na detskú desiatu, v tomto prípade sa však nezaobídete bez desiatového boxu. „Ak hľadáte ovocie s nízkym obsahu cukru, perfektne sa hodia jahody alebo melón. Maliny a čučoriedky zasa obsahujú veľa mangánu, ktorý, okrem iného, pomáha strážiť hladinu cholesterolu v krvi. Z čučoriedok telo veľmi dobre vstrebe nálož antioxidantov, ktoré sú navyše aj zdrojom vitamínov B a C. Do desiatovej krabičky pridajte aj citrusy, bohaté na vitamín C, nakrájané na polmesiačiky, deťom sa tak budú ľahšie maškrtiť,” odporúča.

Ak nemáte ráno veľa času, vynikajúcou alternatívou na desiatu pre vášho školáka je aj banán, ktorý je bohatý na vitamíny. “Jeden banán ponúka až tretinu odporúčanej dennej dávky vitamínu B6, ktorý podporuje imunitný systém. V banáne obsiahnutý draslík tiež pomáha stimulovať mozgovú činnosť,” hovorí odborníčka. Ak by ste chceli svojmu školákovi stravu spestriť, nebojte sa siahnuť aj po nezvyčajnom ovocí. „Skúste napríklad goji alebo kustovnicu čínsku. Deti ju môžu maškrtiť v priebehu dňa rovnako ako cukríky. Kustovnica je plná antioxidantov a vďaka vysokému obsahu vitamínu A podporuje dobrý zrak,” radí odborníčka.

Okrem ovocia však nesmieme zabúdať ani na zeleninu, ktorá nie je pri výbere desiatej pre mnohé detí práve voľbou číslo jeden. Obsahuje však veľmi dôležité vitamíny, minerály a vlákninu. „Veľa druhov zeleniny má zásoby vitamínu C. Ten je zásadný pre správne fungovanie imunitného systému, čo je pre deti v školskom kolektíve veľmi dôležité. Pre jeho doplnenie pridajte na desiatu paradajky či papriky a doma na večeru pripravte napríklad brokolicu," radí Veverková. Svojim deťom však stále môžete nakrájať do desiatového boxu mrkvu, kaleráb alebo avokádo, ktoré je účinné aj v boji proti akné.