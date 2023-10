Medzinárodná bezpečnosť dostala ďalšiu ranu. Jedna vojna je už vyše roka a pol na Ukrajine, druhá sa začala na Blízkom východe! Teroristi z Palestíny spustili ešte v sobotu masívny útok na Izrael z Pásma Gazy. Vypáli niekoľko tisíc rakiet a do Izraela, kde dovolenkujú aj stovky Slovákov, vyslali komandá, ktoré na ulici vraždia a unášajú ľudí. Hrozí, že desaťročia trvajúci konflikt medzi Arabmi a Židmi, ktorý sa teraz vyhrotil do vojny, prerastie ešte do niečoho väčšieho?

Situácia na východe je najhoršia za posledných 20 rokov, povedal pre ČT24 reportér z Blízkeho východu David Borek. Aj preto bolo do izraelskej armády povolaných vyše 300-tisíc záložníkov, čo je doposiaľ najviac v histórii krajiny. Zverstvá, ktoré pácha hnutie Hamas v pohraničných izraelských miestach, sa šíria aj na sociálnych sieťach. Civilistov vraždia rovno na ulici a v pondelok ráno nášho času zaútočili aj na púštnej párty neďaleko kibucu Re'im.

Na mieste zostalo viac ako 250 tiel. „Boli všade s automatickými zbraňami. Stáli vedľa áut a začali strieľať,“ opisovala Gili Yoskovichová pre BBC. „Bol to masaker,“ spomínal zase záchranár Janiv, ktorý na mieste zasahoval. „Nikdy som nevidel nič také. Bolo to plánované prepadnutie. Keď ľudia utekali únikovými východmi, čakali na nich skupinky teroristov a začali ich jednoducho zabíjať.“ Mladé dievča, iba 22-ročnú medičku Amit, postrelili do nôh a odvliekli. Shani (30), ktorá má nemecké aj izraelské občianstvo, spolu s ďalšími ženami uniesli, vyzliekli, stĺkli, zviazali, naložili na korbu a s jej bezvládnym telom potom fotili a oslavovali v uliciach Gazy.

Izrael po krvavom útoku teroristov spustil ofenzívu, ktorá má tri fázy. Prvou bolo vytlačenie útočníkov z okupovaných miest, druhou letecká odveta na vojenské základne v Gaze a treťou pozemná akcia. Už v pondelok dopoludnia bolo nad Pásmom Gazy vidieť obrovské mraky dymu v dôsledku izraelského bombardovania.

Ako sa môže konflikt dotknúť priamo Slovenska, sme sa pýtali bezpečnostného analytika generála Andora Šándora. Ten varuje, že konflikt môžu nepriamo pocítiť aj krajiny Európskej únie. „Ak bude rásť počet mŕtvych a ranených, tak to môže radikalizovať už dnes problematické moslimské menšiny predovšetkým vo Francúzsku, v Nemecku. Boli sme svedkami oslavy útoku proti Izraelu v Nemecku. Takže to môže mať vplyv na moslimské menšiny, ktoré sa môžu zradikalizovať a môžu pôsobiť na území EÚ, predovšetkým v štátoch, kde sú menšiny početné. To by som určite nepodceňoval a je potrebné to pozorne sledovať,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ.

