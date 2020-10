Slovákom sa z mama hotela nechce: 3 rady finančného analytika, ako si nájsť vlastné bývanie

Až dve tretiny mladých ľudí na Slovensku býva so svojimi rodičmi. Priemerný mladý Slovák má takmer 31 rokov, kým sa odsťahuje. Okrem pohodlnosti za to môžu najmä náročné podmienky na získanie hypotéky. Finančný analytik radí, ako si nájsť vlastné bývanie a čo pre to spraviť.