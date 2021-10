Ako je na tom vaša imunita? Spravte si rýchly test a zistite pravdu!

Vaša imunita hlási isté nedostatky. Nebývate až tak často chorý, no ak si budete aj naďalej obranyschopnosť oslabovať, môže sa to zmeniť. Skúste nabehnúť na zdravší životný štýl. Obmedzte nezdravé vplyvy, ako stres či nedostatok spánku a skúste sa viac hýbať po vonku, doprajte si sladké ovocie a trávte čas s rodinou a priateľmi.

S vašou imunitou to vôbec nevyzerá ružovo. To ale asi pre vás nie je novinka. Idete z choroby do choroby, bývate neustále unavený, vyčerpaný a bez chuti do života. Mali by ste zo svojho života vylúčiť rizikové faktory – nezdravé jedlá, cigarety, alkohol, málo pohybu, stres či nedostatok spánku. Skúste tráviť viac času na čerstvom vzduchu a v spoločnosti ľudí, medzi ktorými sa cítite dobre.