Je bližšie než Karibik, má rovnako nádherné more s jemným bielym pieskom a za dovolenku zaplatíte oveľa menej. Egypt patrí dlhodobo medzi top dovolenkové destinácie Slovákov a všetko napovedá tomu, že inak to nebude ani tento rok. Táto krajina dávnych pyramíd a faraónov ponúka množstvo zaujímavostí, pričom o mnohých z nich ste možno ani nevedeli.

Azda každý z nás chce zažiť dovolenku, na ktorú tak skoro nezabudne. Vypadnúť zo stereotypu povinností, nabiť sa slnečnou energiou, nemyslieť na prácu a zároveň si dopriať vytúžený oddych spojený so zážitkami a s miestami, o ktorých budete rozprávať svojim kolegom, keď sa vrátite späť do práce - a tí vám budú iba potíšku závidieť.

Reč je o raji Stredomoria, egyptskom Marsa Matrouh od cestovnej kancelárie SATUR, ktorý očarí každého. Či už rodiny s deťmi, alebo zamilované páry, ale na svoje si príde aj partia kamarátov. Fantastickú dovolenku tu prežijú všetci od milovníkov leňošenia na pláži až po tých, ktorí majú radi prvotriedny luxus, ale aj šnorchlovanie, starodávnu históriu, arabskú kultúru či vynikajúce jedlo. A aj keď patrí medzi tie exkluzívnejšie dovolenky, dovoliť si ju môže väčšina z nás.

Kedže Marsa Matrouh má medzinárodné letisko, do tejto destinácie sa pohodlne dopravíte za menej ako tri hodiny charterovým letom z Bratislavy či z Košíc.

Turisti o Marsa Matrouh hovoria ako o nádhernom raji. Zdroj: CK Satur

Letovisko Marsa Matrouh, prezývané aj ako „egyptský Karibik“, sa nachádza na pobreží Stredozemného mora, vďaka čomu sa vyhnete extrémnym egyptským horúčavám, na ktoré nie sme na Slovensku zvyknutí. Už v máji sa tu pohybuje teplota od 28 do 30 stupňov Celzia a more má príjemných 23 stupňov. V júli a auguste dosahuje o čosi viac, a to príjemných 27 stupňov. Horúce leto, ktoré sa dá prirovnať ku gréckemu podnebiu, sa pomaly končí až na rozhraní septembra a októbra.

Najväčším lákadlom pre Slovákov sú bezpochyby nekonečné pláže s horúcim bielym pieskom a azúrovo čistou vodou. Niet preto divu, že sem chodievala aj slávna egyptská kráľovná Kleopatra so svojím rímskym milencom Antoniom. V okolí sa okrem pláží, ktoré sú naživo ešte krajšie než na obrázku, nachádzajú aj jaskyne či oázy.

Náš tip na ubytovanie:

V okolí Marsa Matrouh sa nachádza množstvo luxusných hotelov s nádhernými plážami a so službami all inclusive. Ktorý z nich odporúčame my a prečo?

Nádherný hotel Jaz Almaza Beach v Marsa Matrouh sa nachádza 40 kilometrov juhovýchodne od Marsa Matrouh, pri zátoke a pláži Almaza Bay, s priamym prístupom na magickú pláž s jemným bielym pieskom a pozvoľným vstupom do nádherného tyrkysového mora. Je ideálny pre rodiny s deťmi, ktorí obľubujú dovolenku na krásnych plážach. Vaše detičky sa tu zabavia aj so slovenskými animátormi klubu Planet Fun. V hoteli sa nachádzajú sedem à la carte reštaurácií, 2 bazény, 2 detské bazény a 5 barov so službami all inclusive.

Hotel Jaz Almaza 5* je naozaj diamantom, ako znie meno v arabčine. Zdroj: archív

Čo vás čaká v letovisku a okolí

Len 200 kilometrov od Marsa Matrouh sa rozprestiera Alexandria, ktorú založil slávny vojvodca Alexander v roku 332 pred n. l. Nedajte si ujsť ani prechádzku po slávnej promenáde a skutočne za to stojí aj obranná pevnosť Citadela Qaitbay, kde sa po zotmení slnka stretávajú zamilované dvojice a vychutnávajú si pohľad na morské vlny rozbíjajúce sa o pobrežné skaly. Tristo kilometrov od Marsa Matrouh leží aj povestná oáza Siwa. Je síce obklopená vyprahnutou púšťou, ale vďaka podzemnej vode je plná zelene – preslávila ju produkcia olív a datlí, ktoré tam môžete ochutnať aj dnes. Možno ste o tom nevedeli, ale toto miesto je jedno z najizolovanejších miest nielen v Egypte, ale aj celosvetovo. Akoby ste sa ocitli v inom vesmíre.

Oáza Siwa je úžasné miesto na dovolenku a príjemný oddych. Zdroj: CK Satur

Keď tam už budete, nevynechajte termálne pramene, pevnosť Šálí s tajuplnými uličkami, Chrám veštby a tajomnú Horu mŕtvych so starovekými hrobmi.

Krajina plná histórie

O Egypte miestni hovoria, že je krajinou, kde sa dá vidieť úplne všetko - a to je do veľkej miery pravda. Vysokánske mrakodrapy Novej Káhiry, ale aj dedinky s biednymi malými chalúpkami, v ktorých by sa akoby zastavil čas. Nájdete tu veľké nákupné centrá, ale aj orientálny bazár akoby z iného storočia s pokrikujúcimi predavačmi, s ktorými si najskôr budete musieť vypiť silný čaj a potom zjednávať cenu.

Z pobrežia Marsa Matrouh je možné pozrieť si aj slávne pyramídy v Gíze, ktoré sú najstaršou turistickou atrakciou na svete. Aj keď sa to zdá neskutočné, v čase narodenia Ježiša Krista boli staré už 2,5-tisíca rokov. Odvtedy stoja vedľa seba, prečkali celé stáročia a sú jedným zo starovekých divov sveta. Neuvidieť ich na vlastné oči, to je akoby ste v Egypte ani neboli. Aby ste svoj zážitok z týchto majestátnych pyramíd posunuli na „vyšší level“ a vžili sa s miestnou kultúrou, určite nevynechajte jazdu na ťave. Predtým, ako odídete, si nezabudnite pozrieť aj unikátnu Sfingu, ktorá je stará rovnako ako pyramídy.

Pyramídy v Gíze sú tou najstaršou turistickou atrakciou na svete. Zdroj: CK Satur

Čo určite nevynechajte:

dobrodružná cesta džípmi do púšte

posedenie s beduínmi

nákupy na orientálnom bazári

šnorchlovanie

