Aj vy môžete osamelým seniorom vyčarovať zázračné Vianoce: Stačí spraviť TOTO

Vianoce sú v prvom rade o rodine. No nesmieme zabúdať ani na tých, ktorí už svoju rodinu nemajú a sviatky trávia sami v domovoch dôchodcov. Projekt Vianočný zázrak spája vianočné priania osamelých seniorov a ľudí, ktorí im chcú pomôcť a vrátiť do ich životov kúsok Vianoc. Zapojiť sa môžete aj vy, a to celkom jednoducho.