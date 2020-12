1. Zruší sa strop 64 rokov

Zruší sa vopred určený vek odchodu do dôchodku. Zastropovanie veku na 64 rokov je vzhľadom na neustále rastúci vek dožitia finančne neudržateľné. Zároveň je nespravodlivé k ľuďom, ktorí už sú na dôchodku, keďže noví dôchodcovia by strávili na penzii oveľa dlhší čas. Ak sa dĺžka života predĺži o 4 roky, mal by sa vek odchodu do dôchodku posunúť aspoň o 2 roky.

2. Do penzie po 40 rokoch

Plánuje sa tiež tzv. individuálny dôchodkový strop po 40 rokoch. Ľudia po 40 odpracovaných rokoch môžu odísť do dôchodku. „Má ísť o ekvivalent k dnešnému predčasnému dôchodku, avšak nastavený bez zásadného krátenia,“ vysvetlil finančný analytik Marián Búlik. Využiť by ho mohli ľudia s ťažkou manuálnou prácou.

3. Automatický druhý pilier

Zaviesť by sa mal tiež automatický vstup do druhého piliera pre poistencov, u ktorých je predpoklad, že budú môcť sporiť minimálne 30 rokov. Zároveň budú mať dva roky na to, aby mohli zo systému vystúpiť. Najmenej jedna štvrtina odvodov na dôchodok pôjde podľa Krajniaka do druhého piliera.

4. Doživotné vyplácanie

Doživotné vyplácanie dôchodkov by zároveň malo byť ústavne garantované. „Jednorazovo vyplatiť nasporenú sumu bude možné iba v dvoch prípadoch. Po prvé v mimoriadne ťažkej životnej situácii a po druhé, ak človek nasporil iba minimálnu sumu,"poznamenal Krajniak.

