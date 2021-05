S piatkovým úderom polnoci sa oficiálne skončil núdzový stav. Po 226 dňoch tak na Slovensku prestal platiť zákaz vychádzania, končí sa obmedzovanie stretávania či nutnosť preukazovania sa negatívnym testom. No život ako pred pandémiou nečakajte.

Núdzový stav u nás platil od 1. októbra minulého roka, keď ho vláda nariadila uznesením na 45 dní. Následne ho kabinet viackrát predlžoval. Naposledy 29. apríla, keď odsúhlasil jeho predĺženie o 30 dní, teda do 28. mája. Vláda ho však napokon predčasne zrušila už včera 14. mája a nahradila ho zákonom o hospodárskej mobilizácii. „Sľúbili sme, že núdzový stav nebude trvať ani o minútu dlhšie, ako to bude potrebné – a to sme dodržali a núdzový stav sme zrušili,“ uviedol premiér Eduard Heger (OĽaNO). Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca trvá naďalej.

Po ukončení núdzového stavu prestal platiť zákaz nočného vychádzania a slobodu pohybu nebude možné obmedzovať ani potrebou preukázania sa negatívnym testom. Niektoré povinnosti, ktoré boli doposiaľ naviazané na núdzový stav, však budú môcť platiť aj naďalej, a to vďaka novele zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorú v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR a následne ju podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Vďaka novému zákonu sa budú môcť napríklad naďalej reprofilizovať lôžka, používať štátne hmotné rezervy alebo núdzové zásobovanie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sám povedal, že po prijatí tohto zákona už nebude núdzový stav potrebný. Dodal, že nový zákon nebude znamenať pracovnú povinnosť pre zdravotníkov. Po viac ako ročnom vyčerpávajúcom boji s pandémiou tak budú mať lekári možnosť odísť do dôchodku alebo si vziať dovolenku.

Na druhej strane môže prísť k tomu, na čo upozorňovali viacerí – hromadné výpovede lekárov. „Presné počty nemáme, ale podľa našich informácií je to niekoľko desiatok lekárov a ešte viac sestier. Situácia je taká vážna, že pri jej neriešení reálne hrozí znefunkčnenie prevádzky niektorých rozhodujúcich oddelení,“ dodala hovorkyňa Slovenskej lekárskej komory Nancy Závodská.

Anketa Súhlasíte s ukončením núdzového stavu? Áno, už trval príliš dlho a už nie je potrebný 82% Nie, je to riziko, mal ešte zostať 13% Je mi to jedno 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Článok pokračuje na ďalšej strane: Ako chce možný kolaps nemocníc riešiť minster zdravotníctva? A čo sa ešte mení? »