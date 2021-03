15 otázok a odpovedí k RESPIRÁTOROM: Ako dlho môžete používať jeden, aj ktoré sú kvalitné!

Do obchodu, do autobusu, ale ani do vlaku nám už rúško stačiť nebude. Od dnešného dňa ho musíme vymeniť za respirátor a od 15. marca sa navyše povinnosť nosiť masky FFP2 rozšíri na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti. Kým rúškami sme chránili najmä okolie pred nami ako potenciálnymi roznášačmi koronavírusu, respirátory ochránia predovšetkým nás samotných. Čo o nich musíte vedieť?