Podľa štátu by železnice mali s financiami narábať efektívnejšie. Vlakový prepravca dostal odporúčania od Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií, podľa ktorého by mal zvýšiť ceny cestovného o 30 percent. Navyše by podľa nich mali výrazne obmedziť okienkový predaj lístkov na vlakových staniciach. Železničná spoločnosť by aj vďaka týmto opatreniam mala ušetriť viac než 130 miliónov eur ročne, ktoré by mohla využiť na rozvoj a zvýšenie kvality poskytovaných služieb.

Mnohým Slovákom sa však táto myšlienka nepozdáva. Prekáža im, že by si mali priplatiť za vlaky, ktoré pravidelne meškajú a kazia sa. „Myslím si, že úroveň vlakov rozhodne nie je taká dobrá, aby boli ešte drahšie. Vieme, že cestovné zo Žiliny do Bratislavy stojí skoro 10 eur bez zľavy. To sa mi zdá veľmi veľa na to, že som videla vlaky v iných krajinách, ktoré boli o dosť lepšie vybavené a krajšie. Zdraženie by mohlo obmedziť využívanie verejnej dopravy. Ak chceme žiť ekologickejším spôsobom života, mali by sme tie verejné prostriedky nechať dostupné pre ľudí a teda ich určite nezdražiť," prezradila Tereza (22), ktorú sme stretli na Hlavnej stanici v Bratislave.

Rovnaký názor má aj Zlatica (45). „Nemám problém s tým, že zdražejú lístky, ale keby tie vlaky chodili aspoň načas," hovorí na rovinu. Niektorí si kopli aj do našich politikov. „Zdražiť lístky je hlúposť. Keby vo vláde nekradli, tak by bolo všetko v poriadku. Nech sa naučia žiť ako všade inde vo svete a nie hľadať spôsoby, ako obrať ľudí," tvrdí Jozef (67).

Iní už teraz pre vysokú cenu uprednostňujú tzv. zdieľané jazdy, že sa v jednom aute zvezú aj viacerí a náklady si rozdelia. „Vlaky nevyužívam veľmi často, pretože chodím radšej spolujazdami autom – tie sú výhodnejšie časovo aj finančne,“ zdôraznil 20-ročný Lukáš.

Železničná spoločnosť už so šetrením začala, a to úpravou grafikonu. Ako informoval prepravca, na tratiach, kde spoje treba najviac, ich posilnil, a tam, kde boli málo využívané, obmedzil. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze to však nestačí a treba prepísať aj cenníky. „Cestovné v slovenských vlakoch je najlacnejšie spomedzi okolitých krajín a cestovné sa nezvyšovalo od roku 2011. Inflácia od tohto obdobia je približne 30 percent,“ povedal pre RTVS analytik Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií Rastislav Farkaš. Je teda možné, že lístky zdražejú o spomínaných 30 percent? „Aby sme dorovnali mieru inflácie, tak áno,“ dodal Farkaš.

