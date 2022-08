Hrozí Slovensku stav ROPNEJ NÚDZE? Odborníci na rovinu, či by sme prežili bez ruskej ropy! ×

Nie je to prvý raz, čo z Ruska prestala tiecť ropa na Slovensko! Kohútiky však tentoraz zatvorila Ukrajina. Podľa šéfa rezortu hospodárstva Richarda Sulíka (OĽaNO) bola odstávka len „technickou chybou”. Pre sankcie totiž neprebehla niekoľkomiliónová platba. V stredu popoludní sa síce dodávky podarilo obnoviť, no čo, ak by kohútik s ropou zostal zavretý dlhšie? Ako dlho by nám vydržali zásoby, ako by v praxi vyzeralo vyhlásenie stavu ropnej núdze a hrozí, že sa budeme musieť obmedziť napríklad pri tankovaní?