1. Zistite, koľko mäsa potrebujete naozaj

Najjednoduchším spôsobom ako ušetriť, je nekúpiť to, čo nespotrebujete. Pri nákupe mäsa je často problém odhadnúť to správne množstvo. Ako teda na to? Jednoduchou pomôckou môže byť stravovacia norma. Tá počíta na jednu dospelú osobu hmotnosť čistého mäsa 150 gramov. Pri pečení mäsa s kosťou uvádza norma hodnotu 250 g. Každá gazdinka si najlepšie pozná svojich stravníkov a vie, kto si rád dá dupľu a kto nedoje ani to, čo má na tanieri. Prepočítajte si vašu spotrebu vopred a kúpte iba toľko, koľko potrebujete.

