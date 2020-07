Evokuje únik z rušného mesta na pokojné miesto, ktoré obklopuje príroda.

V porovnaní s ostatnými štýlmi je vidiecky štýl, charakterizovaný najmä rozmanitosťou. Tá vznikla vďaka krajinám, pre ktoré bol vidiecky štýl pred mnohými rokmi typický. Najčastejšie ide o francúzsky, anglický, taliansky či americký vidiek. Nemožno opomenúť ani slovenský či český vidiecky štýl. Vďaka konkrétnemu štýlu, ktorý si pre svoje bývanie vyberiete sa tak aj bez cestovania môžete cítiť ako v zahraničnej krajine. Ktorú krajinu si pre základ svojho vidieckeho štýlu vyberiete vy?

Americký vidiecky štýl



Rozsiahle polia a na nich majestátne kone. Uprostred domček obložený drevom, ktoré je natreté na červenú farbu. Tradičná farmárska usadlosť dala na podobu amerického vidieckeho štýlu. Ak by sme mali vybrať slová, ktoré charakterizujú tento štýl, určite by to bola jednoduchosť a funkčnosť. Znamená to, že každý predmet má svoju funkciu, je rozumne umiestnený a je naozaj využívaný. Americký vidiecky štýl má minimum doplnkov. Napriek tomu mu nechýba nič z útulnosti.

Nájdeme tu steny obložené drevom, tkané pruhované koberce, kockované prikrývky a nábytok z masívneho dreva. Ten je najčastejšie vyrobený z javorového alebo čerešňového dreva. Farebná škála sa drží zemitých farieb s jedným či maximálne dvomi farebnými akcentami. Najčastejšie sa objavuje červená alebo tmavozelená.

Pracuje sa tu nielen s textíliami a drevom, ale aj s kovom. Ten v mnohých prípadoch odráža ťažkú prácu, ktorú kedysi ľudia na farmách vykonávali.

Srdcom takéhoto domova je kuchyňa. Tá je praktická a pozornosť sa sústredí na samostatne voľne stojace elektrické spotrebiče. Dvierka zdobia okrúhle úchytky a milým doplnkom je lišta na zástene, ktorá slúži na zavesenie kuchynského náradia. Jedálni dominuje obrovský stôl z masívneho dreva s drevenými stoličkami. Patina na nich iba umocní čaro vidieka.

V kúpeľni by sme našli voľne stojacu vaňu, veľké umývadlo s podstavcom, zrkadlo v ráme a kované doplnky.

Anglický vidiecky štýl



Veľmi podobný americkému vidieckemu štýlu je ten anglický. Doplnený je však o čipku, baldachýn nad posteľou a striedmo sa začínajú vyskytovať aj kvetové vzory. Zatiaľ čo americký vidiecky štýl stavá na funkčnosti, ten anglický na nedbalej elegancii. To dokazujú aj steny zakončené ozdobnou lištou.

V príbytku zariadenom anglickým vidieckym štýlom dominuje veľká látková sedačka s oblými tvarmi. Ak chcete byť čo najviac autentický, vsaďte pri sedacej súprave na kvetinový vzor. Doplnkom bude v tomto prípade pohodlné kreslo. Zaujímavé je, že i napriek kvetinovej sedacej súprave, ktorá je odrazom romantiky, kreslo pri nej môže byť kožené. Dotvorí to typický obraz o Anglicku – jemné ale drsné zároveň. To podčiarkujú aj kovové závesné lampy.

Kuchyňa, ktorá má výrazný drevený dekór je najčastejšie bielej farby a zdobia ju kovové úchytky. Pokiaľ vám to priestor umožňuje, nezabudnite na kuchynský ostrovček. V kuchyni aj v jedálni preberá úlohu doplnkov porcelán, ktorý by mal byť vystavený v peknom drevenom kredenci a hrnčeky v otvorených policiach. Na stole nemôže chýbať bavlnený obrus a váza s poľnými kvetmi.

Anglický vidiecky štýl charakterizujú aj obrazy na stene vo výrazných rámoch, svietniky či prútené koše. Zabudnúť nemožno ani na závesy, ktoré by mali mať vzor ruží alebo vtákov a priam nevyhnutnosťou je knižnica.

Farebná paleta akcentov je rovnaká ako pri americkom vidieckom štýle – červená a zelená. Nájdeme tu ale aj ružovú, sivú, krémovú či iné teplé odtiene. Drevo sa vyskytuje v prírodných aj v bielych odtieňoch.

Francúzsky vidiecky štýl



Malebný domček s kamenným obkladom, výhľad na vinohrady, vôňa levandule a neopakovateľný francúzsky šarm prenesený do interiéru. Kto by tomu odolal? Francúzsky vidiecky štýl je inšpirovaný Parížom alebo južnou časťou, ktorá má blízko k provensálskemu štýlu.

Francúzsky vidiecky štýl si zakladá na pastelových odtieňoch na stenách. Svetlá žltá, béžová alebo okrová budú tou správnou voľbou. Pokiaľ ale patríte k odvážnejším typom, báť sa rozhodne nemusíte ani výraznej farby na stene. Pôsobivá bude modrá či levanduľová farba. Steny však môžu byť dekorované aj tehlou či kameňom. Všetko je to v dokonalej harmónií so svetlým či bielym dreveným nábytkom, ktorý je častokrát bohato zdobený.

Kuchyňa inšpirovaná francúzskym vidieckym štýlom je biela s drevenou pracovnou doskou. Nerezové umývadlo treba nahradiť výrazným keramickým, ktoré môže jemne presahovať šírku pracovnej dosky. Rustikálna batéria v čiernej alebo medenej farbe bude iba čerešničkou na torte. Do kuchyne zariadenej podľa francúzskeho vidieckeho štýlu patria zdobené taniere aj hrnčeky. Dôležité je pripomenúť si, že Francúzi sú pôžitkári a kvalitné syry, olivy či víno patria k ich bežným pokrmom. Majte vždy po ruke trendy servírovací vozík, ktorý bude v tomto prípade nielen funkčný, ale plniť bude aj funkciu jedinečného doplnku.

Vo francúzskom vidieckom štýle môžeme badať nielen prvky vidieka, ale aj nádych palácovej elegancie. Tá sa prenáša v podobe bohato zdobených lustrov alebo čalúnených stoličiek či sedačiek.

Romantika tu dýcha z každého kúta. Podčiarkujú to rustikálne zrkadlá a rámy na fotografie, svietniky, prútené koše, hojdacie kreslo aj stolné lampičky s tienidlom.

Spálňa by mala byť presvetlená, bledá a dominovať jej má výrazná posteľ s jemnou posteľnou bielizňou. Takýto priestor si žiada iba staro pôsobiacu bielu komodu a ideálny spánok je na svete. Francúzsky vidiecky štýl si môže dovoliť aj baldachýn nad posteľou, ktorý si obzvlášť zamilujú dievčatá v ich detských izbách. Zaručujeme, že sa v nich budú cítiť ako princezné.

Nemožno opomenúť ani množstvo ľahkých textílií ako sú závesy a záclony na oknách, obrusy, prikrývky či množstvo dekoračných vankúšikov. Nič by však nemalo pôsobiť úplne novo. Kde-tu patina, ošúchané a celkové podčiarknutie 30. rokov minulého storočia je viac ako vítané.

Mimoriadne dôležité je ale pamätať si, že francúzsky vidiecky štýl si zakladá na elegancii, romantickom tóne, pekných doplnkoch, ale v žiadnom prípade nie na preplácanosti a gýčovosti. Záverečnú bodku takémuto interiéru dodajú drevené stropné trámy a pokiaľ je to možné i kozub.

Vyberte si z každého štýlu to, čo sa páči vám. Nezabúdajte, že vidiecky štýl sa v žiadnom prípade nerovná slovu staromódny. Je odkazom na útulnosť a rodinnú atmosféru. Nebojte sa kombinovať, avšak všetko s rozumom.