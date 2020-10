Materiál, farba a v neposlednom rade aj konkrétny druh textílií dokáže vytvoriť rôznu náladu a rôzny dojem. Pokiaľ sa ale chcete doma cítiť ako v obláčiku, máme na to ten najlepší postup. Stačí, ak do svojho bývania zakomponujete textílie z našej najnovšej kolekcie Clouds in Rosé.

Túto kolekciu charakterizujú nežné pastelové odtiene, ktoré pôsobia nielen ako balzam na dušu, ale sú zároveň veľmi osviežujúce.

Prím tu hrá staroružová farba doplnená o šedú, bielu, nežnú modrú a slivkovú. Nemusíte sa báť, že by išlo o presladený interiér. Staroružová je nadčasovou farbou a zariadiť si interiér v tomto odtieni je veľmi in.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Textil do spálne

Odhliadnuc od nábytku, práve vďaka textilu v spálni dokážeme zmeniť dojem z celej izby. Uznajte že, úplne inak vyzerá posteľná bielizeň v dramatickej čiernej a úplne iný dojem z miestnosti vytvorí romantická posteľná bielizeň v kvetinových vzoroch.

Spálňa je miestom, kde si potrebujeme čo najviac oddýchnuť. Bez ohľadu na to, aký štýl preferujete, vyhovovať by mala čo najviac vašim požiadavkám. Pokiaľ ale máte chuť na zmenu a chcete o niečo sladšie sny, siahnite po kombinácii ružovej so šedou v podobe novej posteľnej bielizne. Chladná šedá tlmí ružovú a spolu vytvárajú súlad, do ktorého sa takmer s istotou okamžite zamilujete.

Okrem posteľnej bielizne nezabúdajte ani na prehoz alebo deku cez posteľ a dekoračné vankúšiky. Aby ale miestnosť nepôsobila ako pre malú princeznú, zamiešajte do toho aj bielu alebo tmavomodrú, dokonca pokojne čiernu farbu. Jedna z týchto farieb by sa mala následne objaviť aj na závesoch.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Textil do obývačky

Textílie preberajú na seba nielen funkciu skrášlenia priestoru, ale aj praktickosti. Veď si len spomeňte na tie dekoračné vankúše na vašej sedacej súprave, ktoré cez deň vyzerajú ako z interiérového katalógu a večer si nimi podopierate hlavu pri pozeraní televízie. Aj v prípade obývačky siahnite opäť po jednej z hlavných farieb kolekcie Clouds in Rosé.

Či už pôjde o dekoračné vankúše, deku, koberec alebo závesy, zaručene vám to vytvorí pocit pohody a oddychu. Pocit útulnosti navodia kožušiny, punc luxusu zas metalické prevedenie jednotlivých farieb.

Malý tip: Zaujímavou alternatívou môžu byť i praktické sedacie vankúše, ktoré oceníte najmä pri početnejšej návšteve. Keďže ich vzhľad pripomína veľké vlnené klbko, rozhodne sa hodia aj do tohto článku, v ktorom sa venujeme najmä textíliám.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Textil do kuchyne

Nad tým, ako vhodne zakomponovať textil do kuchyne kvôli tomu, aby ste sa cítili aj tam ako v obláčiku, sme si dlhšie lámali hlavu. Nakoniec sme sa zhodli v tom, že ako v obláčiku sa môžete cítiť už pri samotnom varení a preto by aj vaša kuchynská zástera mala byť v staroružovej farbe. Kuchynské chňapky a utierky sú iba čerešničkou na torte.

S kuchyňou ide ale ruka v ruke aj jedáleň. Práve tu vzniká obrovský priestor na efektívne použitie staroružovej a iných odtieňov z kolekcie Clouds in Rosé v podobe textílií. Obrus, prestieranie, podsedáky alebo koberec pod stôl? Je iba na vás, kam zakomponujete túto zmyselnú farbu.

Pokiaľ sa neviete rozhodnúť, zvoľte ju iba v prípade závesov. Vďaka tomu, že staroružová pôsobí veľmi neutrálne, zapasujú takéto závesy do každého priestoru a štýlu. Či ich už budete využívať aj ako zatemňovacie alebo iba ako jedným z ďalších doplnkov, jedno je isté. Navodí vám to úžasne romantickú, nežnú a pokojnú atmosféru.

Pri závesoch či už do jedálne, obývačky alebo spálne odporúčame zvoliť hrubší materiál. Tým, že tieto závesy zladíte aj s dekoračnými vankúšmi, podsedákmi alebo inými predmetmi v jedálni, docielite absolútne harmonické prostredie. A o to predsa pri Cloud in Rosé ide – aby ste sa cítila doma ako v obláčiku.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix