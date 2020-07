Je protikladom k technológiám, mestu a zrýchlenej dobe. Evokuje harmóniu, pokoj, prírodu a jednoduchosť. Bývanie v takomto štýle je pre každého, a to či už dlhodobo alebo iba na určitý čas. Hodí sa najmä chatám a víkendovým domom, ale predstaviť si ho možno aj v panelákovom byte. Aký je teda slovenský vidiecky štýl?

Vidiecky neznamená starý

Fotografie starých rodičov sú cennou pamiatkou a inšpiráciou. Rovnako ako ich spomienky na ich domov počas obdobia ich detstva či dospievania. Historické filmy, skanzeny či múzeá vám pomôžu načerpať množstvo nápadov, ale najmä nasiaknuť tú jedinečnú atmosféru.

My vás dnes prevedieme nám blízkym vidieckym štýlom, ktorý sa dá uplatniť aj v roku 2020. Aby sme vám to zjednodušili, už teraz môžeme povedať, že všetky produkty, ktoré nájdete v tomto článku, pochádzajú priamo z nášho e-shopu.

Slovenský vidiecky štýl stavia na ľudových prvkoch, nábytku z masívneho dreva, prírodných materiáloch, kovaných doplnkoch a ovčom rúne. Farebnosť tvorí najmä biela, modrá a hnedá, doplnená o červenú, žltú a zelenú. Nenájdeme tu žiadne výstredné vzory ani materiály. Slovenský vidiecky štýl skrátka doslova a do písmena stavia na jednoduchosti a spätosti s prírodou.

Podlahy v takomto príbytku musia byť drevené a pri stenách pracujeme s neutrálnymi tlmenými farbami. Výborne sa hodí škála odtieňov bielej. Pozor ale, nemusia byť dokonalo rovné. Vítané sú nerovnosti ako aj drevený alebo tehlový obklad.

Kuchyňa a jedáleň vo vidieckom štýle

Kedysi bola pýchou každej kuchyne pec alebo kachle. To už dnes nie je úplne možné. Aj napriek tomu si však kuchyňu môžete čo najviac prispôsobiť tomu, aby spĺňala vaše požiadavky. Vedeli ste, že u nás v Möbelix si môžete naplánovať kuchyňu presne podľa vašich predstáv? Vidieckemu štýlu pristane biela či klasicky hnedá kuchynská linka. Zlou voľbou nebudú ani voľne stojace spotrebiče. Vyberajte si však tie s nádychom retra. Horné dvierka môžu byť presklené, aby podporili vidiecky ráz.

Kuchyňa by ale mala mať aj množstvo otvorených poličiek. Na nich sa budú nádherne vynímať smaltované hrnčeky, ale aj tie s modrým vzorom. Rodinnú atmosféru získate umiestnením strukovín do sklenených pohárov, ktoré hrdo vystavíte.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Veľkým trendom je pečenie vlastného chlebíka. Prútený košík na chlieb môže teda slúžiť ako milý a užitočný doplnok. Všimnite si, že to, čo bolo kedysi pre našich predkov najmä funkčné, sa pri modernom vidieckom štýle mení na doplnok. Platí to aj na príklade prepleteného zväzku cibule na stene.

V jedálni sa pozornosť sústredí na veľký stôl z masívneho dreva. Okolo neho sú drevené stoličky alebo lavice, na ktorých sú hrubé podušky či ovčie rúno. Cez stôl ide ľanový obrus, na ktorom sa týči váza so sušenými kvetmi, konárikmi alebo lampášik.

Samozrejmosťou je vitrína či kredenc. Milou bodkou sú závesy na oknách. Či už jednofarebné, kockované alebo s ľudovým vzorom, podstatný je materiál. Závesy by mali byť ľanové alebo bavlnené.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Obývacia izba vo vidieckom štýle

V minulosti niečo také ako obývacia izba neexistovalo. Rodina sa stretávala za kuchynským stolom. Dnes to neplatí. Obývacia izba ponúka skvelú príležitosť ako zmiešať moderný a klasický vidiecky štýl.

Namiesto plávajúcej podlahy zvoľte parkety alebo klasické drevo. Steny vymaľujte bledou farbou, vyvarujte sa však žiarivej bielej. Mohla by pôsobiť až príliš stroho. Celý interiér sa má niesť v neutrálnych farebných tónoch.

Centrom obývacej izby by mala byť väčšia pohodlná sedacia súprava v neutrálnej zemitej farbe. Dôraz sa kladie na zaoblené hrany. Pekným doplnkom bude aj pohodlné kreslo.

V prípade obývacej izby je základom drevený masívny nábytok. Ten sa môže objaviť v podobe konferenčného stolíka, truhlice na odkladanie rôznych vecí alebo stolíka pod televízor. Nezabudnite na ovčie rúno alebo hrubo tkaný koberec. Na odloženie dreva a prikrývok môžete využiť prútené koše.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Pre Slovákov bolo typické nielen obrábanie polí, ale aj kováčstvo. Tento prvok prenesiete do svojho príbytku vďaka kovovým doplnkom. Je iba na vás či sa rozhodnete pre lampu, košík alebo iný doplnok. Vidiecky štýl je odkazom na prírodu. Zaveste si ju teda na stenu v podobe nádherných a pútavých obrazov. Nezabúdajte na výrazné, staro pôsobiace rámy.

Spálňa vo vidieckom štýle

Priestoru spálne by mala dominovať masívna posteľ. Nakoľko sa z nej stane stredobod miestosti, nezabudnite zvoliť aj nádhernú posteľnú bielizeň. Pamätajte, že i takéto maličkosti vytvárajú dojem z celku. Namiesto 2 nočných stolíkov zvoľte jeden. K druhej strane postele dajte klasickú drevenú stoličku. Tú môžete upraviť tým, že niektoré jej miesta prebrúsite, aby pôsobila staro. Zabudnite na vstavané skrine a vsaďte radšej na pôvabnú samostatne stojacu drevenú skriňu. Aj v tejto miestnosti sa o slovo hlásia textílie, ako je koberec či závesy.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Zhrnutie

Slovenský vidiecky štýl vychádza z prírody. Základom je drevo, ktoré tvorí najvýraznejšiu časť v celom príbytku. Drevené podlahy, nábytok z masívu ale aj trámy na strope tomuto štýlu veľmi pristanú. Ruka v ruke s prírodou by mali ísť aj rastlinky a bylinky u vás doma, umiestnené v peknom hlinenom črepníku. Ak máte tú možnosť, určite si zadovážte domov krb.

Máme pre vás malý tip. Zaobstarajte si klasický drevený taburet nazývaný aj „šamlík“. Ten vám poslúži nielen ako stojan na kvetináče, ale v prípade potreby ho využijete aj na sedenie alebo ako schodík.

V tomto vidieckom štýle sú doplnky jednoduché a striedme. Šúpolienky, nazbierané šišky aj sušené kvety budú tou správnou voľbou. Priestor zbytočne nepreplňujte, veď ani v minulosti sa nekládol dôraz na doplnky, ale na funkčnosť.