Hygge je životná cesta, názor a učenie, ktoré vzniklo práve v krajinách kde toho slnka a tepla veľa nie je. Aby sa škandinávci cítili doma dobre, potrebovali si navodiť určitú atmosféru. Nedostatok denného svetla, zima a chlad ich naučili, že svoj interiér musia využiť v ich prospech.

Svetlo

Našťastie v našich končinách je svetla viac ako pár hodín denne no povedzme si pravdu, počas zimných mesiacov to máme ťažšie. Ráno ideme do práce po tme a večer prídeme domov znova za tmy. Preto je dôležité navodiť si doma atmosféru, ktorá vo vás vyvolá lepší pocit. Jedným s týchto trikov je svetelnosť. Škandinávci majú na svojich príbytkoch veľké okna a presklené steny, chcú pochytiť aspoň to málo denného svetla. My to môžeme pretransformovať do osvetlenia. Dôležité je aby svetlo, ktoré vaša lampa alebo luster vydá bude pôsobiť teplým dojmom. Siahnite preto po žltých žiarovkách. Biele led svetlo evokuje chlad a preto nie je príliš vhodné počas zimných mesiacov.

Správne umiestnenie osvetlenia a jeho sýtosť viete doladiť malými alebo stojacimi lampami. Vaše obľúbené miesto na leňošenie a čítanie knihy by malo byť dostatočne no príjemne osvetlené.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Vrstvenie, farby, vzory

Deky, vankúše, sviečky, koberce...Toto všetko potrebujete ak sa chcete doma cítiť pohodlne a hlavne útulne.

Ak chcete hygge atmosféru, nemusíte byť zaručene zástancom škandinávskeho štýlu. Hlavnou ideou je aby ste sa doma cítili výborne, útulne a v harmónii. Samozrejme, každý si pod týmto pojmom predstavuje tú svoju oázu. Farby kolekcie sú vyberané presne tak, aby zanechali dojem tepla domova a priniesli vám pocit oddychu.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Morning glow

Kolekcia je venovaná farbám v jesenných odtienoch, ktoré navodia príjemnú atmosféru do každej domácnosti. Zelená, staroružová, jablkovo červená a odtiene zelenej jednoducho k tomuto obdobiu patria. Tieto farby si najlepšie sedia s drevom a prírodnými doplnkami no kombinovať ich môžete na viacero spôsobov. Morning glow alebo ranná žiara je okrem farebnej škály typická aj svojimi dekormi ako sú jemné kvietky, bylinky alebo potlače na látkach. Predstavte si ako pijete svoju rannú kávu z hrnčeka, ktorý je posiaty lúčnymi kvetmi. Toto je Hygge, vychutnanie si každej maličkosti.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Súčasťou tejto kolekcie je aj prírodný materiál, drevo a juta. Tá je v poslednom období veľmi obľúbenou súčasťou domácnosti. Koberce, kvetináče alebo košíky s tohto materiálu sa tešia veľkej obľube.

Odtiene farieb sú porovnateľné k odtieňom sušených kvetov. To tiež určite nie je náhoda. Sušené kvety a bylinky sa dajú okrem svojich zázračných účinkov na náš organizmus použiť aj ako krásna dekorácia.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix