Doplnky, ktoré vás počas zimných mesiacov zahrejú

Vonku sa citeľne ochladilo, aj vtáky už odleteli do teplých krajín. Nám sa to pre súčasnú situáciu vo svete tento rok asi nepodarí. Rozhodne však netreba zúfať. Ako sa vraví, chce to len „kľud“ a nohy v teple. To druhé vám vieme zabezpečiť, to prvé sa dostaví samo. Ako? Navoďte si doma pocit tepla – a to jednoduchými doplnkami.