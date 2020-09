Množstvo času zaberie už iba výber samotnej kuchyne. Zorientovať sa v trendoch, štýloch a nájsť správny kompromis dá zabrať. Pri výbere vzhľadu kuchyne to ale nekončí.

Je množstvo dôležitých bodov, na ktoré treba pri plánovaní a zariaďovaní kuchyne myslieť. Spísali sme preto pre vás užitočný manuál, ktorý poukazuje zároveň aj na množstvo chýb, ktorým by ste sa mali vyhnúť. Pamätajte, že čím viac si na začiatku ucelíte svoju predstavu, tým viac sa stotožníte so svojou novou kuchyňou a budete spokojný.

Využiteľnosť kuchyne

Ešte pred samotným hľadaním inšpirácie na to, akú kuchyňu by ste chceli a aká sa vám páči, si dôsledne ujasnite, ako veľmi budete kuchyňu využívať. Iné požiadavky a potreby má zaneprázdnený manažér a iné mamina, ktorá musí každý alebo každý druhý deň pripravovať jedlo pre všetkých členov rodiny.

Medzi základné otázky, ktoré vám pomôžu ujasniť si prvotnú predstavu patrí:

• Ako často si doma varím teraz a ako často si chcem variť?

• Mám rad prípravu jedál?

• Koľko ľudí bude využívať kuchyňu?

• Koľko ľudí žije so mnou v jednej domácnosti?

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Neriaďte sa za každú cenu tým, čo je trendy

Znie to možno vtipne najmä v prípade, že vám radíme ako mať vždy moderný a krásny domov. Hneď vám to ale vysvetlíme. Podľa nášho prieskumu menia Slováci a Česi kuchyňu približne raz za 15-20 rokov. Znamená to, že za ten čas sa vystrieda niekoľko trendov. Napríklad, v móde môžu byť otvorené police v kuchyni, avšak už po pár mesiacoch zistíte, že to nie je pre vás to pravé orechové a je to skôr na obtiaž. Majte na mysli pri kuchyni aj takéto maličkosti. Jednoduchšie sa predsa menia dekorácie ako kuchynská súprava.

Dôsledné plánovanie

Ak už máte určené funkčné parametre a štýl, prichádza na rad rozmiestnenie kuchyne. Vedzte, že každý centimeter zaváži. Prispôsobte svoju novú kuchyňu dispozičným podmienkam čo najlepšie. Správny výber drezu vám napríklad ušetrí nielen priestor, ale aj zjednoduší prácu v kuchyni.

Vedeli ste, že my v Möbelix vám ponúkame možnosť plánovania kuchyne s našim odborníkom a to aj priamo u vás doma? Stačí si iba dohodnúť termín, ktorý vám vyhovuje. Náš vyškolený pracovník vám pomôže naplánovať kuchyňu na mieru s ohľadom na vaše požiadavky a priestor, ktorý máte. S jeho radami a skúsenosťami si môžete byť istý, že nelogicky rozmiestnenú kuchyňu rozhodne mať nebudete.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Kde šetriť a kde nie?

Vyššie sme vám už napísali, že kuchyňa sa mení po naozaj dlhom čase. Väčšina ľudí ju používa navyše každý deň a tak dochádza i k jej prirodzenému opotrebovaniu. Aby vám ale poslúžila čo najdlhšie, rozhodne na nej nešetrite. Kuchyňa je skrátka niečo, kam sa oplatí investovať. Šetriť sa neoplatí ani na pracovnej doske. Tá by mala byť mimoriadne odolná voči rezom, poškrabaniu alebo vyblednutiu farby. Pozornosť venujte aj vodoinštalácii, odpadu a elektrine. Pamätajte, že sklo keramické a indukčné varné dosky potrebujú nielen vyššie napätie, ale aj samostatný spínač. Tieto veci, ktoré nie sú vidno na pohľad, sú mimoriadne dôležité a je potrebné ich mať zavedené správne.

Za zmienku stoja aj trendy maličkosti, ktoré mnohí ľudia považujú za zbytočné. Verte nám, že tieto moderné a praktické prvky vašu kuchyňu posunú o triedu vyššie. Patria sem napríklad zabudované elektrické zásuvky priamo v pracovnej doske, zabudovaný digestor, výsuvný rohový a otočný regál a mnoho ďalších vecí. Naopak, ušetriť môžete radšej na doplnkoch alebo dodatočnom vybavení.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Zadefinujte si všetky potrebné kuchynské spotrebiče

Malé spotrebiče si určite časom dokúpite podľa toho, aké budete potrebovať. Dnes sa však množstvo z nich už vyrába zabudovaných a to napríklad aj taký kávovar. Iné spotrebiče už nesú v sebe viaceré funkcie, ktorými nahrádzajú i ďalšie spotrebiče. Pred kúpou si tak premyslite, čo všetko potrebujete, aby sa vám potom nestalo, že to bude nevyužité ležať na poličke. Odporúčame hlavne zvážiť možnosť umývačky riadu.

V krátkosti vám prinášame aj zhrnutie najčastejších chýb pri riešení novej kuchyne:

• umiestnenie sporáka pri okne,

• nevymeranie si výšky vodovodnej batérie v prípade, že je drez umiestnený pod alebo pri okne,

• zle odvetrávanie v kuchyni,

• nelogicky usporiadaná kuchyňa,

• nedostatok úložného priestoru,

• nesprávne a nedostatočné osvetlenie,

• chybne zvolená podlaha,

• chladnička umiestnená v blízkosti radiátora,

• chladnička umiestnená v rohu, ktorý bráni dobrému otváraniu dvierok,

• nedostatočný počet elektrických zásuviek,

• nepremyslený výber kuchynského príslušenstva.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix