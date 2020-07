Nábytok z masívu je charakteristický svojou jedinečnou štruktúrou, vôňou, dlhovekosťou a nadčasovosťou. V priestore sa hrdo hlási o slovo a takmer okamžite upúta vašu pozornosť. Oproti trendu dyhovaného nábytku ide o ekologický a mimoriadne kvalitný protiklad. Hoci môže byť obstarávacia cena nábytku z masívu vyššia, berte na vedomie, že sa vám odvďačí dlhou životnosťou. Ako príklad možno uviesť postele z dubu, ktoré dokážu vydržať aj 30 rokov.

Takýto nábytok si však vyžaduje aj špecifické ošetrenie, ktoré dokáže ovplyvniť dobu jeho životnosti. Uvidíte, že aj keď treba dodržiavať pri nábytku z masívu isté pravidlá, nie je to nič náročné. Ako sa teda starať o nábytok z masívu?

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Žiadna chémia na povrch nábytku z masívu

Nábytok z masívu by sa nikdy nemal ošetrovať syntetickými alebo organickými rozpúšťadlami. Zabudnite aj na rôzne oleje a chemikálie. Takéto prípravky by mohli nábytok nepekne poškodiť alebo ho aj odfarbiť. Povrch nábytku stačí očistiť suchou prachovkou či vlhkou mäkkou handričkou. Dbajte o to, aby ste použili naozaj jemne vlhkú handričku. Nikdy nepoužite kuchynskú drôtenku alebo hubku na riad, poškriabali by ste si tým nábytok.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Mydlo a vosk

Povrch nábytku, ale aj jeho pohyblivé časti môžete občas pretrieť voskom alebo klasickým pevným mydlom. Odporúča sa to vykonávať približne každé 2 až 3 mesiace. Vďaka takejto jednoduchej údržbe dokáže nábytok z masívu vydržať aj niekoľko generácií a časom sa z neho môže stať rodinný poklad.

Takáto starostlivosť je vhodná pre nábytok z masívu s každou povrchovou úpravou. Na masívny nábytok však vplýva okrem správnej starostlivosti aj niekoľko ďalších významných faktorov. Dôležité je nielen jeho správne čistenie, ale aj umiestnenie a vlhkosť vzduchu.

Vlhkosť vzduchu

Treba si uvedomiť, že kúsok vyrobený z masívneho dreva neustále pracuje. Takýto nábytok dokáže prílišnú vlhkosť do seba nasávať a to môže viesť až k jeho znehodnoteniu. V prípade suchého prostredia sa naopak môže vysúšať, čo vedie k jeho scvrkávaniu a náchylnosti na praskliny. Ideálna vlhkosť vzduchu pri nábytku z masívu je 47 – 55 % RH. Teplota v izbe by mala byť príjemná, približne 20 stupňov. Miestnosť pravidelne vetrajte.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Umiestnenie nábytku z masívu v priestore

Nábytok z masívu je ideálne umiestniť na vodorovnú podlahu, aby nenastala jeho deformácia. Nemal by byť v blízkosti radiátorov, krbov či iných vykurovacích telies. Pokiaľ máte doma podlahové kúrenie, nábytok z masívu nebude tou správnou voľbou. Nadmerné teplo by dokázalo poškodiť nielen povrchovú úpravu, ale nastať by mohlo aj prasknutie dreva. To platí aj v prípade priameho slnečného žiarenia. Slnko dokáže nábytok z masívu priam dehydratovať, čoho následkom bude vytiahnutie farby.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Tip od nás: Ako zamaskovať škrabance na nábytku z masívu?

Nepanikárte a nesmúťte. Drobné škrabančeky sú úplne bežnou súčasťou nábytku. Dobrou správou je, že pri nábytku z masívu viete tieto škrabance jednoducho zamaskovať. Postačí vám na to dužina vlašského orecha, ktorou potriete poškriabané miesto. V prípade, že ide o hlbšie škrabance až ryhy, môžete ich vyplniť voskom určeným na nábytok z masívu. Aby sa predišlo nehodám z poškriabania nábytku, používajte napríklad pri kuchynskom stole podložky pod poháre.

Chcete vedieť viac o starostlivosti nábytku?

Dôležitá je nielen starostlivosť o masívny nábytok ale tiež o ten čalúnený. Pokiaľ, máte doma čalúnený nábytok, alebo vás zaujíma, ako predĺžiť životnosť takéhoto nábytku, určite vám odporúčame prečítať si tiež článok o tom, ako sa starať o čalúnený nábytok.