ŽENY ho milovali, bol SLÁVNY, lenže prišiel pád! OTESTUJTE SA, čo viete o známom hercovi

Evidentne vám meno Vlasta Burian veľa nehovorí! A to je škoda, bol to excelentný komik. Neveríte? Pozrite si niektorý jeho film a určite sa výborne zabavíte!

Foto: archív

IDE TO, ALE....

Nie je to zlé, ale o Vlastovi Burianovi by ste mali vedieť viac! Bol to vynikajúci komik, stačí si pozrieť niektorý jeho film. Vyskúšajte a uvidíte!