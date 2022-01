Otestujte sa: Ste expert na klasickú slovenskú literatúru? Náš test preverí vaše vedomosti!

Foto: dp koláž

To boli časy, keď žiaci a študenti v rámci povinného čítania museli prelúskať mnoho diel zo Zlatého fondu slovenskej literatúry a následne obsah knihy zapísať do zošita, ktorý slovenčinári kontrolovali. Plusom bolo, ak k textu ste pridali kresbu, ktorá korešpondovala s dejom. Tie časy sú však preč. Štatistiky ostatných rokov hovoria, že čítame oveľa menej ako v minulosti. Isté je, že v knižniciach sa nesťažujú na to, že by bol nezáujem o výpožičky kníh.