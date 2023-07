OTESTUJTE SA, ako ste na tom so ZNALOSŤOU ČEŠTINY: Poznáte VÝZNAM slov cáklý, krůta, tuřín?

Foto: www.svetobeh.sk

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom,“ hovorí známe porekadlo, ktoré o to viac platí teraz, v čase dovoleniek. Znalosť jazyka štátu, ktorý navštívime nám ponúka možnosť oveľa lepšie spoznať nielen krajinu, ale aj ľudí, keďže dokážeme s nimi komunikovať priamo, nie cez aplikáciu či tlmočníka. Pred návštevou Česka sa zrejme len málokto trápi tým, ako sa tam dohovorí, lebo väčšina z nás vie komunikovať v jazyku našich západných susedov. Mladšia generácia však má neraz problém so slovami, ktoré s tými slovenskými nemajú vôbec nič spoločné. Ako ste na tom vy so znalosťou češtiny?