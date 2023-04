KVÍZ Poznáte TAJOMSTVÁ našich hradov a zámkov? OTESTUJTE SA!

V polovici 80. rokov minulého storočia začala zo sarkofágu vytekať čierna tekutina živočíšneho pôvodu.Niektorí tvrdili, že sú to grófove slzy, oplakávajúce premiestnenie tzv Bojnického oltára do Prahy. Zaujímavé je, že tekutina prestala vytekať krátko po tom, čo oltár opäť vrátili do priestorov Bojnického zámku.