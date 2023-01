KVÍZ V ktorom filme sa stretli známe HERECKÉ DVOJICE? Zvládnete to? OTESTUJTE SA!

June sa v lietadle zoznámi s očarujúcim, no tajomným mužom Royom. Chvíľu na to lietadlo spadne do kukuričného poľa a len oni dvaja prežijú. Ona sa ani nestihne spamätať z tohto zážitku a ocitá sa na divokej ceste okolo sveta, na ktorej sa vyhýba guľkám, skáče po strechách, uniká pred býkmi. Hoci sa chceli vzájomnej dôvere vyhnúť, situácie, do ktorých sa dostanú, si ju vyžadujú. Odteraz už nič nebude ako predtým.