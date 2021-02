Hviezdne známosti a o 40 rokov mladšia manželka: OTESTUJTE SA, či poznáte tohto režiséra!

Režiséra Otakara Vávru asi príliš nepoznáte, všakže? Škoda, bol to zaujímavý chlapík - nielen svojimi dámskymi známosťami, ale najmä filmami, ktoré nakrútil. Tie stoja za to, aby ste si ich pozreli!

Foto: archív

IDE TO, ALE....

Nie je to najhoršie, ale o takom známom režisérovi by ste mohli vedieť viac! Jeho filmy za to stoja - určite si ich pozrite!