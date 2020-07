Keď sa Štefánik vracal z Talianska do Bratislavy, nad Ivankou jeho lietadlo havarovalo a on v troskách zahynul. Prečo sa však lietadlo zrútilo, nie je úplne jasné. Niektorí hovorili o zlom počasí, ale v ten deň vraj bolo pekne. Iní vidia dôvod havárie v technickej poruche lietadla. Niektorí sa domnievajú, že vojaci si mysleli, že ide o nepriateľské lietadlo a zostrelili ho. Podľa iných išlo o atentát, za ktorým mal byť Edvard Beneš, ktorý sa vraj so Štefánikom nemal rád a mali spolu spory.