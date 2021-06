Čo viete o kauzách a súkromí Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej? OTESTUJTE sa!

Marian Kočner sa narodil 17. mája 1963 a má teda 58 rokov. Ak by sa mu už aj nezvýšil trest za ďalšie skutky a ostalo by mu 19 rokov nepodmienečne za falšovanie zmeniek, z väzenia by sa dostal vo veku 74 rokov. Kočnera totiž zobrali do väzby v júni 2018, kedy mal 55 rokov. Jeho pobyt za mrežami sa mu teda ráta od júna 2018 a v cele tak pobudne ešte 16 rokov.