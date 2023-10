Odvolací, Krajský súd v Trenčíne sa napokon stotožnil s verdiktom Okresného súdu v Bánovciach nad Bebravou, ktorý naparil obžalovanému 25-ročný trest. Rozsudok je právoplatný. "Pristúpili sme k preskúmaniu správnosti a zákonnosti výrokov o treste," skonštatoval sudca s tým, že prokurátor namietal neprimeranú miernosť trestu a domáhal sa uloženia doživotného trestu.

"Nedospeli sme k záveru, že uloženie trestu odňatia slobody na 25 rokov by bolo v tomto prípade neprimerane miernym trestom. Obžalovaný má v súčasnosti 33 rokov, 25 rokov je skutočne dlhá doba a nemožno vylúčiť, že za týchto 25 rokov, by sa mohol zmeniť, napraviť pôsobením trestu odňatia slobody," skonštatoval sudca s tým, že súd nezistil také skutočnosti, ktoré by ho presvedčili, že obžalovaný by sa vyžíval v robení zla a teda by bolo potrebné izolovať ho až do smrti.

Senát Krajského súdu tiež dospel k záveru, že niet pochybností o dôveryhodnosti výpovede mladučkej poškodenej. "Obhajoba síce poukazovala na to, že gynekologické vyšetrenie nepotvrdilo pohlavný styk, ale znalecké dokazovanie nevyvrátilo, že k nemu mohlo dôjsť. Naviac boli nájdené biologické stopy, ktoré zodpovedajú tvrdeniam poškodenej," povedal sudca.

Ivan na súde nejavil ľútosť, rozsudok ho nahneval. "Som veľmi spokojný za to, že ma odsúdili navyše za trestný čin, ktorý som nespáchal," povedal po verdikte s iróniou v hlase.

To, čo Ivan spravil, sa nedá ospravedlniť. Podľa otca obete, keď sa v osudný deň vrátil domov, našiel ju srdcervúco plakať v kúte izby. „Nemôže ku mne chodiť žiaden muž, stále je taká,“ povedal so slzami v očiach nešťastný otec.

Ivan na neter zaútočil, keď bola sama doma. Snažila sa brániť, kričala, nič však nepomohlo. Podľa zásady trikrát a dosť hrozilo Ivanovi až doživotie. Ide o nepolepšiteľného celoživotného násilníka. V minulosti strávil niekoľko rokov za mrežami. Dvakrát bol odsúdený za násilné trestné činy ako lúpež a vydieranie.

Znalec sa o Ivanovi vyjadril šokujúco priamo a jednoznačne. „Z môjho hľadiska je vylúčená resocializácia, ak chcete počuť iba áno, alebo nie,“ povedal znalec. Podľa neho sa Ivanov intelekt nachádza v podpriemernom, takzvanom hraničnom pásme mentálnej subnormy. Navyše má zvýšenú agresivitu.