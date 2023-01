Zvrat v prípade potvrdil Alexov advokát Ladislav Krčmárik. "Uznesením prokurátora špeciálnej prokuratúry bolo trestné stíhanie voči môjmu klientovi zastavené. Môžem povedať, že v čase spáchania skutku boli u neho vymiznuté ovládacie schopnosti. Momentálne bude asi spracovaný návrh na nariadenie ochrannej liečby a to ústavnou formou," povedal advokát Ladislav Krčmárik.

Znamená to teda, že Alex nepôjde domov, ale pravdepodobne ho odvezú na psychiatrickú kliniku, kde podstúpi liečbu. "Postup je v takýto prípadoch taký, že súd na základe návrhu príslušného ústavu nariadi ochranné opatrenie a to psychiatrické liečenie ústavnou formou," vysvetlil L. Krčmárik.

Šokujúci prípad sa stal začiatkom novembra minulého roku. Útok sa odohral na strednej odbornej škole v Novákoch, kam si iba 16-ročný Alex priniesol v batohu sekeru. To, čo vzápätí vykonal dovtedy bezproblémový študent, všetkých šokovalo. Potom, ako vošiel do triedy, začal podľa výpovedí svedkov svojim spolužiakom nadávať. Jednému z dievčat povedal, aby si sadlo a nehýbalo sa. Potom ho mal trafiť sekerou do čela. Ďalšieho spolužiaka mal udrieť do chrbta. Ostatní študenti sa v triede zamkli a útočník utiekol.

Alexa zlapali policajti asi kilometer od školy. Neskôr prebehla u neho doma v Lazanoch pri Prievidzi domová prehliadka a vyšetrovateľ obvinil študenta z pokusu o úkladnú vraždu. Špecializovaný trestný súd neskôr rozhodol o väzobnom stíhaní mladého útočníka. Chlapec sa ku skutku priznal, ale rovnako povedal, že v čase skutku bol na tom psychicky zle a to dlhodobo. Jeho obhajca preto navrhol vykonať znalecký posudok z odboru psychiatria, ktorý nakoniec potvrdil, že Alex mal v čase skutku vymiznuté ovládacie schopnosti.

