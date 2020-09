Ako to naozaj bolo? K prípadu vraždy boxera Petra sa rozhodla po mesiacoch mlčania prehovoriť jeho manželka prostredníctvom svojich kamarátok. A tie tvrdia, že veci sa majú úplne inak, ako boli doteraz prezentované.

Boxer Peter Kosar († 45) z Michaloviec zomrel vlani koncom júla po rane nožom priamo do srdca. Tragédiu sprevádzali záhadné okolnosti.. Záchranári sa museli k nemu vlámať cez okno, lebo bol zamknutý v byte zvonka. Z Petrovej vraždy obvinili o tri dni policajti jeho manželku Zuzanu Černákovú, ktorá je odvtedy vo väzbe. Odtiaľ odkázala, že nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad javí.

Drobná útla žena s pohybovým hendikepom a inteligentným prejavom, si podľa slov jej kamarátok, zažila v manželstve s Petrom peklo. ”To, ako sa on správal k nej, by dokázal zniesť iba málokto,” vravia ženy, ktoré sa rozhodli Zuzany zastať. V búrlivom vzťahu Kosárovcov totiž psychické a fyzické týranie nebolo zriedkavé. No kvôli dieťaťu bola Zuzana dlho ochotná toto všetko znášať.

Podľa viacerých Michalovčanov bol Peter v meste známy človek a bolo o ňom verejne známe, že mal problém s návykovými látkami.

Zuzana a Peter. Kedysi sa ľúbili. Zdroj: archív

Kamarátky Zuzany vravia, že silný, vyšportovaný a statný Peter mal veľké výkyvy nálad. Z dobrého, milého a starostlivého muža sa razom dokázal zmeniť na nervózne monštrum, ktoré nedokázalo ovládať svoju agresivitu. “Šiel z extrému do extrému. Raz bol z neho grázel, inokedy pokorný a veriaci študent teológie,”vysvetľujú.

Divoké manželstvo prechádzalo turbulentnými obdobiami, kedy manželia vzájomne na seba podávali trestné oznámenia. Až raz sa Zuzana rozhodla, že stačí a podala žiadosť o rozvod. Súd predbežne rozhodol o tom, že jej pridelia syna. Lenže raz sa rozhodol Peter, že jej syna nevráti. “A začal ho proti nej manipulovať,” dodávajú.

No Zuzana ako milujúca matka nedokázala byť bez dieťaťa, chlapček jej chýbal a preto pristúpila na návrat ku Petrovi a stiahla žiadosť o rozvod. “Vrátila sa k nemu kvôli synovi,”opisujú Zuzanine slová s tým, že akokoľvek to bolo, žena si svoje poriadne vytrpela. Trápenie zrejme prežíval aj Peter. Porozprával to súdu aj jeho lekár, ku ktorému chodil kvôli depresiam, úzkostnej poruche, emočnej nestabilite, uzavretosti a výbuchom zlosti.

Trenér boxu: Tento šport pohltil Petra Kosára úplne. Jeho tréningom prešiel nejeden Michalovčan. Zdroj: FACEBOOK

Podľa polície Petra zabila Zuzana, obvinila ju z obzvlášť závažného zločinu vraždy, hrozí jej 20-15 rokov basy alebo doživotie. V osudnú noc mala pichnúť manžela do srdca dlhým ostrým predmetom a následne odísť z prenajatého bytu. Zvonka zamkla dvere do spálne aj vchodové.

Peter musel najprv rozbiť sklenenú výplň dverí na izbe, aby sa dostal k mobilu a privolal si pomoc. Záchranárov do bytu pustiť hasiči, ktorí vošli dnu po rebríku cez okno.

O polosirotu Kosárovcov sa stará Petrova mama Jana (70) na základe súdneho rozhodnutia. “Druhá stará mama o neho nemá záujem,” povedala nám. No napriek všetkému stále opakuje, že sa na svoju nevestu nehnevá a odpustila jej.

Stará mama Anna sa opakovane odmietla k prípadu vyjadriť. No Zuzanine kamarátky vravia, že Anna záujem o dieťa má, len zlyháva komunikácia medzi babkami.