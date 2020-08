Maslák, ktorého v minulosti právoplatne odsúdil kraský súd v českom Zlíne, však zostáva naďalej za mrežami, keďže voči rozhodnutiu trenčianskeho krajského súdu podal prokurátor sťažnosť.

"Na pojednávaní 11. augusta bol odsúdený Miroslav Maslák Krajským súdom v Trenčíne podmienečne prepustený a bola mu uložená trojročná skúšobná doba s probačným dohľadom (z celkového trestu 10 rokov odňatia slobody, mu zostávalo vykonať trest ešte deväť mesiacov, pozn. TASR). Avšak na slobodu napokon podmienečne prepustený nebol, pretože po vynesení rozhodnutia KS v Trenčíne prokurátor podal sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. O tejto sťažnosti bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR v Bratislave. Odsúdený preto zatiaľ zostáva vo výkone trestu,"uviedla pre TASR vyššia súdna úradníčka KS v Trenčíne Jana Šinková.

Na prepustenie Masláka upozornila v utorok (11. 8.) televízia Markíza.

KS v Trenčíne Maslákovi v prípade podmienečného prepustenia na slobodu uložil ďalšie obmedzenia, a to zákaz vycestovať do zahraničia, raz za tri mesiace mal povinnosť preukázať probačnému a mediačnému úradníkovi zdroj svojho príjmu a dostal by tiež náramok, ktorý by v prípade prepustenia lokalizoval jeho pobyt.

Maslák aktuálne čelí aj ďalšiemu trestnému stíhaniu na Okresnom súde (OS) v Trenčíne za trestný čin poškodzovania cudzej veci.

