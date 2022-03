51-ročného muža z obce Korytárky (okres Detva) videli naposledy v pondelok 14. marca ráno, keď odišiel z dvora jeho rodinného domu. Odvtedy po ňom niet ani stopy, informuje portál zregiony.sk.

Poslednýkrát ho zachytila obecná kamera ako prechádza popri potoku v dedine. Stopu sledoval aj policajný pes, no po niekoľkých kilometroch sa znenazdajky skončila.

Stopy podľa starostu Korytárok, Dušana Mittera, ďalej vedú do Detvy, no tam ho kamerový systém nezachytil. Jeho zmiznutie si nevie vysvetliť. V pondelok hľadalo podľa jeho slov nezvestného Štefana 40 ľudí, v utorok 60. Prehľadaný bol celý kataster obce vrátane neobývaných domov, starých stodol, studní a iných miest, kde by sa mohol skryť.

Štefana nezachytili ani kamery okolitých obcí. „Ťažko povedať, či do nejakého auta nastúpil a niekde sa odviezol,“ povedal starosta.

Nezvestný muž má ženu a dve deti, dcéru a syna. Tí si mysleli, že si v osudný deň ide iba zapáliť cigaretu, no viac ho už nevideli. Štefan si so sebou nič nevzal, na sebe mal tmavošedé tepláky, tričko s krátkym rukávom tmavomodrej farby, čiernu športovú obuv a pracovnú bunda s golierom tmavomodrej farby. Je zavalitej postavy s váhou asi 91 kg a vysoký 180 cm. Má šedivé vlasy a pomalú chôdzu.

"Ak ste osobu videli, máte informácie ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, kontaktujte políciu na 158 alebo Pohotovostný pátrací tím na 0940 555 959. Za pomoc a zdieľanie ďakujeme," píše na sociálnej sieti Záchranný systém Slovensko.

