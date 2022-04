Niektorí vlamači a zlodeji radi zakopávali ukradnuté peniaze a cennosti do zeme. Mali špeciálny postup. Na jednom mieste rozryli pôdu tak, aby policajti videli, že tam niekto kopal, ale tam nič nedali. A v bezpečnej vzdialenosti od toho zakopali lup. Keď starostlivo utlačili pôdu a zasypali ju lístím, či trávou, ešte sa na to miesto aj vykadili. Iní veria, že vykonanie potreby na konci akcie im prinesie náskok pred políciou.

O tom, ako to fungovalo, sa rozprávame s bývalým kriminalistom Matejom Snopkom.

Čo je pravdy na tom, že poverčiví vlamači vraj keď lup zakopali do zeme, vždy sa na to miesto vykadili?

Jednak predpokladali, že sa málokomu bude chcieť odstraňovať výkaly, jednak verili, že hovienko im prinesie šťastie.

Občas sa aj na mieste činu nájde kôpka ľudských fekálií. V mnohých prípadoch pochádzajú práve od páchateľa. Prečo? Chcú zanechať kriminalistom DNA?

- Jedni veria, že vykonanie potreby na mieste darebáctva prinesie lotrovi šťastie, iní kriminálnici veria aj v silnú ochrannú funkciu hovienka.

„Urobím to na konci akcie. Nie na začiatku alebo počas. Jedine na konci,“ tvrdil policajtom jeden vlamač recidivista. „Kým totiž exkrement nevychladne, nikto ma nedochytí. Vykakanie sa na mieste činu mi skrátka dáva pred políciou náskok,“ dodal presvedčivo.

Je to, samozrejme, nezmysel, ale vykonanie potreby na mieste činu má aj logické vysvetlenie. Väčšina darebákov je pri páchaní úmyselného trestného činu pod tlakom. Niektorí si teda musia uľaviť.

Či zločinci veria v zázračnú moc hovienok, alebo len podľahnú nutkaniu zo stresu, takéto ich konanie obete poškodzuje aj iným spôsobom. Predstavte si, že sa nejaký špinavý zlodej vláme do vášho domova, prehrabuje sa vám v skriniach, ženám dokonca v spodnom prádle a toto hovädo znesvätí váš domov aj tak, že sa vo vašej životnej svätyni „vytentočkuje" ako divá zver.

A keď už to spravia, pomôže to aspoň polícii v pátraní po nich?

- My sme hovienok sa štítiacich expertov nenechali dýchať: Pozri, prosím ťa, či tam nenájdeš nejaké parazity, iné stopy chorôb, alebo nám aspoň skús povedať, čo darebák jedol, naliehali sme. A niekedy to aj vyšlo.

Dnešný pokrok vedy a techniky podľa mňa prináša a čím ďalej tým viac možností nájsť a usvedčiť páchateľa.



