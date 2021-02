Zdrvená mamička zavraždenej Adriany († 29): Jej telo spopolnili na ostrove bohov

Jej duša už našla pokoj. Krásna Adriana († 29) hľadala šťastie v turistickom raji na indonézskom Bali. Zamilovala sa a svojho priateľa, lodného kapitána, aj ho niekoľkokrát vzala do rodných Košíc. Pri jednej z návštev si Lorens Parera (31) kúpil na pamiatku nožík. Koncom januára ho vzal do rúk ešte raz a surovo ním Adrianu bodal do krku.