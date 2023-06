Luxusné dovolenky vo Švajčiarsku, Dubaji či v Monacu, vyvážanie sa na Mercedese, ktorého cena sa pohybuje na úrovni 130-tisíc eur. Život, aký si väčšina Slovákov nemôže dopriať, si Dávid užíval plnými dúškami. Žiaľ, za peniaze, ktoré mal zarobiť na pyramídovej hre. Aj keď polícia tohto Košičana pre jeho podozrivé finančné machinácie dobre pozná, je pravdepodobné, že mohol byť tým chlapíkom, vedľa ktorého ste si dnes vychutnali svoju kávu v obľúbenom podniku. Už druhý rok si totiž užíva slobodu!

Ako 21-ročný začínal Dávid v oblasti finančného poradenstva. Klasický scenár. Ľuďom predával rôzne typy sporení a poistiek. Taktiež organizoval kurzy v oblasti financií. Neskôr figuroval ako splnomocnenec cyperskej spoločnosti NLF Plus Limited, ktorej v Českej republike založil dcérsku firmu - NLF Invest. Tú prezentoval ako investičnú, mala byť lákadlom pre nové perspektívne firmy.

Po čase sa však začalo ukazovať, že vklady na účty, ktoré založil Gedeon v mene firmy NLF Invest, neboli tak úplne v súlade s kostolným poriadkom.

Políciu na to mal upozorniť anonym, podľa ktorého išlo o základy pyramídovej hry.

S rozkvetom Dávidovho podnikania, sa rozširoval aj okruh aktivít, do ktorých smerovali generované výnosy. Z týchto peňazí mal sponzorovať aj prešovský tenisový klub, natáčanie filmu Casino či bardejovský futbalový klub. „Verejnosti sme prezentovali, že v budúcnosti sa má stať generálnym riaditeľom, no k jeho vymenovaniu zatiaľ nedošlo,“ hovoril v júni 2019 Stanislav Soroka, prezident Partizána Bardejov. No toto vymenovanie za šéfa druholigového futbalového klubu zrejme prekazilo zatknutie políciou o pár týždňov neskôr.

Ešte v tom istom roku ho polícia aj obvinila. Malo sa tak diať podľa navonok jednoduchej schémy. Od rôznych malých podnikateľov údajne financie zhromažďoval, no a využíval ich na vyplácanie výnosov investorom čakajúcim na výnosy zo svojich investícií. Denník Plus JEDEN DEŇ sa dokonca skontaktoval s viacerými poškodenými, no odmietli sa vyjadriť. Sú presvedčení, že už sa zmierili s tým, že svoje peniaze nikdy viac neuvidia…

