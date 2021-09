Nakazených najviac pribúda na východe, no niektorí akoby si neuvedomovali závažnosť situácie. Hygienici hlásia ohniská nákazy po svadbách, karoch či rodinných oslavách. Ale v Prešove si s tým ťažkú hlavu nerobia. Hoci je okres v červenej zóne, v piatok sa tínedžeri zabávali na diskotéke v plnej sále a bez respirátorov.

Nerovnaké pravidlÁ? Svadieb v červenej zóne sa môže zúčastniť iba 25 ľudí v režime OTP - očkovaní, testovaní, prekonavší, no na hromadných podujatiach až 150 ľudí v režime OTP. Pritom rozdiel medzi oboma podujatiami veľký nie je. Dokazuje to video z diskotéky, ktorú zorganizovali uplynulý piatok v Prešove, ktorý je zaradený do červenej zóny covidového automatu.

Jej organizátori si zrejme povedali, že ani prvý stupeň ostražitosti im nezabráni v organizovaní zábavných podujatí. Podobne zrejme rozmýšľajú aj v iných podnikoch. Iba nedávno sme totiž upozornili na bujarý cigánsky bašavel bez dodržania platných nariadení covid automatu. Teraz sme dostali viacero videí z divokej diskotéky, ktorú zorganizovali uplynulý piatok v jednom z prešovských nočných klubov. Pri hudbe s rukou hore tam skákali, tancovali a spievali desiatky zábavychtivých mladých ľudí.

Organizátor podujatia síce zabezpečil pri vstupe kontrolu očkovacích pasov alebo potvrdení o teste či prekonaní ochorenia covid, spisovali aj zoznam účastníkov presne tak, ako to nariaďujú platné smernice. No tým to aj skončilo. “V sále a na tanečnom parkete nemal nikto respirátor,“ prezrádza náš zdroj. A jeho slová potvrdzujú aj zábery z videí, ktoré vyhotovili prítomní na diskotéke. Reč je práve o diskotékovom klube, kde sa najčastejšie stretávajú pri zábave miestni vysokoškoláci. Paradoxom však je, že časť študentov Prešovskej univerzity odmieta očkovanie.

Lenže podľa covid automatu platného od 16. augusta, pre reštaurácie, kaviarne a bary platí, že

V dnešnej covidovej dobe jeden z najznámejších Prešovčanov - biológ a výrobca testov na koronavírus Pavol Čekan na margo konania jeho spolurodákov zareagoval takto: “Máme platný covid automat, vyhlášku... K tomu niet ani čo viac povedať. Ja sa k tomu už nerád vyjadrujem, lebo čokoľvek poviem, dostanem len hejt.“

O stanovisko sme požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, Úrad verejného zdravotníctva SR aj ministerstvo zdravotníctva. Do uzávierky nereagovali.

Podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2, ktoré vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva SR v máji tohto roka, sa v časti Rozdelenie aktivít podľa rizikovosti, považujú diskotéky a tanečné zábavy za veľmi vysoké riziko.

