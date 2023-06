Krátko po polnoci brázdil ulice Spišskej Novej Vsi s policajtami v pätách. „Jazdil neprimerane vysokou rýchlosťou, a to aj v protismernej časti vozovky, čím ohrozoval bezpečnosť nielen svoju, ale aj ostatných účastníkov,“ informovala Lenka Ivanová, košická policajná hovorkyňa.

Vodičom bol len 15-ročný mladík z Rudnian, ktorému spoločnosť robil rovnako starý kamarát. „Ukradli auto nejakému ich kamarátovi, keď boli v herni. Ani neviem ako je možné, že ich tam vôbec pustili uprostred noci,“ vraví jeden z obyvateľov Rudnian.

>FOTO< TAKTO VYZERAJÚ MLADÍCI, KTORÝCH ÚDAJNE ZBILI POLICAJTI

Viacerí známi zadržaných mladíkov však opísali, že policajti vraj k chlapcom pristupovali neprimerane. „Celú tvár mali od krvi, samé odreniny. Zbili ich,“ reagoval jeden z príbuzných. Zásah polície videla aj obyvateľka Rudnian, ktorá však odmieta, že by ich policajti dobili. „Len keď ich v putách premiestňovali pod striešku, keďže silno pršalo, tak revali. Bolo to zrejme bolestivé. To je všetko,“ opísala.

O stanovisko sme požiadali aj políciu. „Či bol služobný zákrok v intenciách zákona už zisťuje príslušný kontrolný útvar. Podľa výsledkov zistení bude rozhodnuté o ďalšom postupe,“ odpovedala Ivanová.

Podľa našich informácií je aj v policajnom zázname uvedené, že boli použité donucovacie prostriedky - čo je logické, keďže vodič na policajné výzvy nereagoval. Po zadržaní však o lekárske ošetrenie nepožiadal. „Nevidel som, čo sa presne dialo. Ale keď ho naháňali toľké kilometre a nechcel zastaviť, tak pri pacifikácii si mohol odrieť tvár,“ doplnil miestny obyvateľ.

Policajná naháňačka v Rudňanoch Políciu v Spišskej Novej Vsi upútalo v noci z piatka na sobotu auto jazdiace rýchlo a v protismere. K „obvoďákom“ sa pridali aj hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky po tom, čo vodič na policajné výzvy zastaviť vozidlo nereagoval. Len 15-ročný vodič pokračoval v jazde cez obec Markušovce do Rudnian, kde prerazil bránu, ktorá v zápätí narazila do policajného auta. Naháňačka sa tak skončila na dvore bytovky, kúsok od detského ihriska. V aute bol aj 15-ročný spolujazdec. U vodiča sa alkohol nepotvrdil, odberu biologického materiálu pre zistenie drog sa odmietol podrobiť. Keďže vozidlo bolo ukradnuté a 15-ročný šofér nemá vodičák, polícia ho odviedla so sebou. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre neoprávnené užívanie cudzieho vozidla a pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Po výsluchu bol mladík prepustený na slobodu.

Prečítajte si tiež: