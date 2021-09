K dopravnej nehode došlo v piatok v smere od obce Gemerský Jablonec do Hajnáčky. 24-ročný vodič nabúral do oprotiidúceho auta, po náraze však nezastal, ale o'pokračoval ďalej v jazde. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

"Od rána sme vás upozorňovali na bezpečnosť jazdy na mokrej ceste, ale vrchol nezodpovednosti predviedol vodič, ktorý havaroval aj za normálneho počasia," píše polícia.

Mladý vodič následne v obci Hajnáčka prešiel do protismeru a narazil do svahu, odkiaľ jeho auto odhodilo naspäť na cestu. To ho už prinútilo ostať stáť. Polícia mu pri dychovej skúške namerala až 2,75 promile alekoholu v krvi.