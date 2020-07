Počas búrky odbočili zlým smerom a ocitli sa v skalnom teréne Prostredného hortu. Na to, aby sa vrátili, nemali dostatočné vybavenie.

Dvoch 24-ročných poľských turistov zachraňovala Horská záchranná služba v nedeľu v podvečerných hodinách. Dvojica kvôli búrke uviazla v horolezeckom teréne Prostredného hrotu vo Vysokých Tatrách a zavolali si preto pomoc.

"Obaja boli bez zranení. V priebehu dňa vystúpili na Prostredný hrot, no počas poobednej búrky v teréne zablúdili a skončili vľavo od Bráničkového žľabu, spadajúceho do Veľkej Studenej doliny. Turisti nemali dostatočné vybavenie, aby sa z exponovaného terénu dostali samostatne," informuje HZS na sociálnej sieti.

Na pomoc sa dvojici turistov vydali pozemne dvaja horskí záchranári a taktiež posádka VZZS, ktorá na miesto letela ihneď po uvoľnení a ukončení záchrannej akcie na Otrhancoch v Západných Tatrách.

"Na palubu po prílete vrtuľníka do Starého Smokovca boli vyzdvihnutí dvaja záchranári HZS a smerovali do Veľkej Studenej doliny. V teréne boli následne obaja vysadení pri turistoch za pomoci navijaku. Postupne po nabalení vyprostili oboch turistov z terénu. Za pomoci navijaku boli jeden po druhom dopravení na heliport do Starého Smokovca," vysvetlila horská služba.

Dvojica Poliakov bola po vybavení potrebných dokumentov schopná pokračovať samostatne.