Kukláči z Bratislavy čelia od stredy kritike za zásah proti nožom ozbrojenému mužovi, ktorý navyše vykrikoval teroristické frázy a mal pri sebe dva batohy. Niektorí ľudia si totiž zo zverejnených videí vyvodzovali záver, že jeden z kukláčov kope spacifikovanému do hlavy. Bolo to však naozaj tak?

Prosbu o pomoc prijali na tiesňovej linke v stredu na poludnie s tým, že neznámy muž sa v blízkosti španielskej ambasády na Prepoštskej ulici v Bratislave prechádza s nožom v ruke. Lenže na výzvy poriadkovej polície Michal nereagoval, pri sebe mal dve tašky s neznámym obsahom. Keďže si s ním nevedeli rady, vyslali policajtom v zelenom na pomoc bratislavských kukláčov. Tí sa rozdelili do skupín a postupne sa k mužovi približovali. Blížili sa k nemu s nabitými zbraňami gumovými projektilmi z viacerých strán, vyzývali ho, aby im ukázal ruky a odhodil nôž. Lenže on provokoval ďalej. "Strieľaj, zabi ma!," vykrikoval ako zmyslov zbavený. A ešte pritvrdzoval pokrikom teroristov: "Alláh akbar!" Tento výraz znamená v jazyku moslimov "Boh je veľký!"

Dá sa preto pochopiť, že kukláči použili aj ostrejšíe slová. A triezvo uvažujúcich vôbec neprekvapilo, že na jeho nohy niekoľkokrát vystrelili. Keď spadol na zem, pribehli k nemu. Desať policajtov so samopalmi v ruke sa ho snažilo spacifikovať. Lenže metal sa, snažili sa mu rozraziť nohy od seba, aby mali jeho telo pod kontrolou a zabránili mu v tom, aby sa hádzal. Jeden z policajtov sa oháňal nohami smerom k ležiacej postave Michala. Diskutujúci na sociálnej sieti to však vyhodnotili tak, že ho kopal do hlavy. "K tomuto sa hádam ani nedá vyjadriť, nech urobil čokoľvek, ale toto??? Ani nejdem rátať, koľko policajtov sa hodilo na jedného chlapa, kopance a to vyjadrovanie, otras, hnus a hanba," napísala jedna z komentujúcich. Hneď ju však schladil Ondrej Ďurník: "Asi ste zabudli na incident z Vrútok. Každý, kto má hocijakú zbraň, je veľmi nebezpečný." Vo Vrútkach pred mesiacom zaútočil s nožom v Spojenej škole Ivan († 22) a zabil zástupcu riaditeľky a zranil ďalších učiteľov a žiakov.

Na videu počuť okrem vulgarizmov kukláčov aj to, ako jeden druhého upozorňuje na to, že si ľudia zákrok nakrúcajú na mobil.

AKO HODNOTÍ ZÁKROK SVOJICH KOLEGOV SKÚSENÝ KUKLÁČ POHOTOVOSTNÉHO ÚTVARU Z OPAČNÉHO KONCA REPUBLIKY? ČÍTAJTE NA ĎALŠEJ STRANE.