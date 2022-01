Všetko sa to začalo ešte 13. decembra 2016. Andreu Vlčekovú by najskôr ani nenapadlo, že sa domov už nikdy nevráti. Ráno išla odviesť svojho mladšieho syna do škôlky, no priamo odtiaľ ju vtedy neznámi páchatelia uniesli autom. Odvtedy sa po nej na dlhé roky zľahla zem.

Nádej matky, že roky nezvestnú dcéru ešte niekedy uvidí, definitívne v septembri 2021 zhasla. Telesné pozostatky jej dcéry sa nachádzali v objekte vo Veľkých Ripňanoch neďaleko Topoľčian, kde býval Andrein exmanžel Miroslav Vlček. Kriminalisti ich tam našli ešte začiatkom júna.

Po sérii testov experti jednoznačne potvrdili, že vzorky pozostatkov patria nezvestnej Vlčekovej. Odstrániť sa ju údajne rozhodol jej bývalý manžel Miroslav Vlček a to skutočne ohavným spôsobom. Telo svojej exmnaželky mal rozpustiť v plastovom sude s kyselinou.

Sud s pozostatkami našli pri prehliadke priestorov vo Veľkých Ripňanoch, kam ženu uniesol Vojtech Olé, kto bol aj hlavným vykonávateľom. Spoločne s Mladen Despotovskim a Jozefom Péterom ju odovzdali objednávateľovi únosu Vlčekovi. Ten Olému za to údajne sľúbil 30-tisíc eur, Porsche a dom. Olé sa k únosu priznal a čin vraj oľutoval. Súd ho uznal vinným, za čo dostal šesť rokov a osem mesiacov. Jozefa Pétera z väzby prepustili na slobodu a Despotovski je vo výkone trestu pre inú trestnú činnosť. Vlčeka odsúdili z pozbavenia osobnej slobody na 12 rokov.

„Kyselina nerozpustí všetko, to sa potvrdilo aj v tomto prípade, Dnes sa dá pekne skúmať aj jediný vlas, zub či kvapka krvi a na základe toho dokázať, o koho išlo,“ povedal nám bývalý kriminalista Matej Snopko. „Navyše zabitie manželky je veľmi hlúpy nápad, lebo manžel je vždy prvý podozrivý,“ doplnil s tým, že zapojiť do únosu či vraždy ďalšie osoby sa páchateľovi často stáva osudným.

