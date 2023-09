Desiatky pacientiek prišli o obľúbeného lekára. Gynekológ Miroslav Kováčik zo Zvolena sa nedožil 70-tych narodenín. Po niekoľkých dňoch intenzívneho pátrania ho našli dvadsať kilometrov od mesta, kde pôsobil. „Super lekár, kebyže ma on na začiatku tehotenstva nezobral od druhej doktorky, nemala by som našu najstaršiu dcéru a za to mu z celého srdca ďakujeme,“ citoval pacientku Lenku portál zoznam.sk.

Miroslav išiel údajne behať, ako to robieval pravidelne

Jeho nezvestnosť nahlásila manželka, ktorá je zároveň zdravotnou sestrou jeho ambulancie. „Bol veľmi milý človek, poradil, pomohol, a nielen ako doktor, ale aj ako kamarát. Vždy bol ústretový, nikdy som ho nevidel, aby bol nepokojný. Bol skutočný profesionál, akého si môže želať každý pacient,“ opisuje pre Plus JEDEN DEŇ Aneta.

Príčinou smrti má byť podľa citovaného portálu infarkt. Čo bude s ambulanciou, zatiaľ definitívne nie je známe. Pokúšali sme sa tam aj dovolať, no neúspešne. „Zatiaľ ambulancia nefunguje, chýba lekár. Ale vraj by to v priebehu pár týždňov malo byť vyriešené. Zatiaľ chodím k inému lekárovi, vedia, čo sa stalo,“ dodáva Aneta.