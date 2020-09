Maturant Matúš, ktorý miloval fotografovanie, podľa pitevnej správy zomrel na zlyhanie srdca. No jeho mama vraví, že nikdy doteraz kardiologické problém nemal. Bol unavený a keďže mal vlani ťažkosti s hladinou železa v krvi, šla s ním na vyšetrenie. Pre zlé výsledky laboratórnych testov ho lekári ihneď, 12. augusta, hospitalizovali na internom oddelení. A rovno na jednotke intenzívnej starostlivosti. “Nasledujúci deň nám službukonajúca lekárka oznámila, že mu zlyhávajú obličky. Jednu obličku mu vraj nenašli. Až keď sme im predložili správy z roku 2008 zo sona obličiek, podarilo sa im nájsť aj druhú a potvrdila ich zlyhávanie z neznámych príčin,” opisuje mama.

O štyri dni ho pre údajné zlepšenie stavu preložili na bežné oddelenie. No dostal vysoké teploty a zvracal. “Vraj sa to dalo čakať, pretože ak nefungujú obličky postihuje to ďalšie orgány,” dodáva Marianna. Nasledovala liečba hemodialýzou. Osem dní po hospitalizácii ho znova preložili na intenzívku. “Volal mi s plačom, že sa mu poobede začalo veľmi zle dýchať, kašľal. Keď sme k nemu prišli na návštevu, už mal kyslík v nose a lekár nám stroho oznámil, že dostáva adekvátnu liečbu. Oznámil nám aj to, že podstúpil vyšetrenie srdca, pľúc a pečene a výsledky sú v poriadku,” spomína na lekárove slová.

Nasledujúci deň večer mal podstúpiť dialýzu. “Dohodla som sa s ním, že mu po dialýze, ktorá trvá asi 4 hodiny zavolám. Po desiatej som sa mu pokúšala dovolať, ale nedvíhal telefón. Písala som mu, nereagoval. O hodinu na to nám zavolala lekárka z oddelenia ARO, že náš syn bol hodinu resuscitovaný a je na ich oddelení. Ráno sme tam volali, či ho môžeme vidieť, lekárka sucho odvetila, že môžeme, ale pochybujeme že to stihneme. Pustili nás k nemu na desať minút a oznámili, že má opuch mozgu, poškodenú pečeň aj pľúca. Vraj ho oživovali, lebo mu zlyhalo srdce,” prežíva opäť hrozné chvíle nešťastná matka.

Nebohý Matúš (†19) študoval umeleckú fotografiu. Zdroj: Ingrid Timková

Najviac ju nahneval fakt, že im nemocnica odmietla vydať výpis zo synovej zdravotnej dokumentácie na prípadnú konzultáciu s inými lekármi. Neposkytli ani výpis jeho detskej lekárke. “Pri každej ďalšej návšteve nám iba oznamovali, že jeho zdravotný stav sa zhoršuje. A ešte nám tvrdili, že po prijatý s poškodenými pľúcami. A 27. augusta nám ráno zavolali, že v noci o jednej syn zomrel. Nepovažujeme za normálne takéto náhle zlyhanie organizmu a protichodné informácie, ktoré nám lekári poskytovali. Nepáči sa nám, ako sa k nám správali,” dodáva s plačom.

Marianna sa obrátila so sťažnosťou na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Odpísali jej, že sa prípadom zaoberajú. Podala aj trestné oznámenie cez prokuratúru, dostala spätný mejl, že jej podanie bolo zaregistrované. Oba dokumenty máme k dispozícii.

Hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková uviedla, že sú povinní zachovávať mlčanlivosť ohľadom zdravotného stavu svojich pacientov a že v danom prípade neboli splnené podmienky pre poskytnutie požadovaných informácií. "Evidujeme žiadosť o sprístupnenie údajov o zdravotnej dokumentácii. V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti v čase podania žiadosť však jej podávateľ nebol oprávnenou osobou na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta," dodala.

Podľa právnika Pavla Hagyariho aj v prípade, ak sa dospelý pacient dostane do bezvedomia a nedokáže o sebe rozhodovať, môžu jeho príbuzní dostať k zdravotnej dokumentácii alebo rozhodovať o liečbe za neho: “Je potrebné podať návrh na súd na predbežné opatrenie a požiadať o ustanovenie opatrovníka.”