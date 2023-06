Dianie sledujeme ONLINE:

10:14 Obžalovaný Dědeček povedal "som vinný" (Zo spáchania skutkov, ktoré mi za vinu kladie obžaloba). Zároveň uviedol, že rozumie, čo sa mu kladie za vinu. Prokurátor prijal vyhlásenie obžalovaného.

9:48 Dědeček si počas čítania obžaloby obzerá prítomných v sále, vyzerá, že sa každú chvíľu zrúti. Po celý čas má sklonenú hlavu a pozerá do zeme. Detaily hrôzy, ktorú spôsobil, zrejme nezvláda počúvať. Zábery z pojednávania nájdete v galérii TU<<

9:29 Prokurátor nesúhlasí s dohodou o vine a treste. Advokát by však súhlasil. Momentálne sa číta obžaloba. Kompletne sa teda opisuje hrozivá udalosť, ktorá sa odohrala v osudný večer a tiež jej tragické následky. Dědeček svojou jazdou pod vplyvom alkoholu usmrtil 5 mladých ľudí, ktorým spôsobil devastačné zranenia nezlučiteľné so životom. Jeden z poškodených žiada odškodné viac ako 420-tisíc eur. Iní žiadajú čiastku cca od 50 do 100-tisíc eur.

9:15 Pojednávanie sa začína. V miestnosti počuť silný plač. Dostavilo sa množstvo poškodených.

Začína sa súd s Dušanom Dědečkom Zdroj: aha

8:55 Na súdne pojednávanie práve dorazil Dědečkov obhajca Jiří Kučera.

Minuloročnú tragickú udalosť z druhého októbra si Slováci zapamätajú, žiaľ, už navždy. Nehoda, ktorá dodnes mnohých traumatizuje sa jednoducho zapísala do histórie najhrozivejších havárií na našom území.

Ako sa na druhý deň ukázalo, auto smrti šoféroval atletický tréner pre nepočujúcich ľudí a generálny sekretár Deaflympijského výboru Dušan Dědeček. Silný náraz neprežilo päť študentov a množstvo ďalších ľudí sa v osudný večer zranilo. A aby toho nebolo málo, zistilo sa, že Dědeček sa pred jazdou poriadne opil.

Tri dni po nehode zo svojho postu sám odstúpil, obvinili ho a 14. októbra 2022 ho vzdali do väzby. A hoci niekoľkokrát požiadal o prepustenie, sudca bol neoblomný. Na proces, ktorý sa dnes začína si tak počkal za mrežami.

