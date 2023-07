V noci 12. júla sa na Kollárovom námestí v Bratislave odohral otrasný prípad. Mladá 22-ročná Češka, ktorá navštívila Bratislavu so svojou kamarátkou, sa ocitla v nepríjemnej situácii. Počas výletu dostala záchvat a urýchlene jej bola zavolaná sanitka. To čo nasledovalo, bolo ako z nočnej mory. Podľa jej vlastných slov, ju záchranári začali hanobiť a urážať, s presvedčením, že je v bezvedomí.

Mladá Češka si užívala výlet po hlavnom meste, keď okolo jedenástej hodiny večer dostala záchvat. Našťastie, okoloidúci promptne reagovali

a zavolali sanitku. Keď ju naložili do vozidla, udalosti nabrali nečakaný rozmer, píše TV JOJ.

V sanitke si žena vypočula rozhovor záchranárov, ktorí, v domnienke, že je v bezvedomí, ju začali ponižovať a urážať. "Nie som schopná ani povedať, čo oni hovorili, že tú tlstú p*** niekam odvezú, že ju ostrihajú a tam s ňou budú mať sex. Počula, že o nej hovoria, že kam ju pošlú, na kliniku, aby sa pozreli, čo je to za tlstého hrocha. To je proste neuveriteľné," hovorí mama ženy.

Matka tvrdí, že jej dcéra užíva niekoľko druhov liekov vrátane steroidov a antidepresív. Tiež vysvetlila, že dcéra trpí Susacovým syndrómom a nervovou poruchou, ktoré spôsobujú záchvaty.

Nakoniec sa pacientka do nemocnice ani nedostala, pretože ju záchranári vyložili zo sanitky. "Povedali jej, šľapky si zoberte, tam pri lavičke, pustili ju zo sanitky, tým to skončilo. Nechápem to, takéto správanie, takýto ľudia nemajú v zdravotníctve, čo robiť, absolútne," hovorí mama ženy.

Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že poskytne stanovisko až po podrobnejšom preskúmaní celej situácie. Vedenie záchranárov v Bratislave sa touto vecou už zaoberá.

Hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave, Darina Schreková, informovala, že sa aktuálne skúmajú všetky skutočnosti súvisiace s týmto prípadom. Ak sa v priebehu internej kontroly preukáže, že zamestnanci záchranky porušili etické zásady, budú podľa vnútorných smerníc prijaté adekvátne opatrenia.

Situáciu na mieste incidentu zaznamenal aj jeden svedok, ktorý podal sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

