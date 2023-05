Trojročný Jakub, sedemročná Sára a deväťročný Samuel prišli pre nezodpovednosť 26-ročného vodiča o svoju mamu. Výchova malých detí ostala na manželovi Jánovi (36). Najstarší syn pritom navštevuje neďalekú základnú školu pre deti s autizmom.

„Janko je policajt, veľmi dobrí ľudia to sú. Vždy pomôžu, viedli klasický život ako každý jeden bežný človek. Stačila jedna fatálna chyba, na ktorú doplatila Miška. Majú to veľmi ťažké teraz, ostal sám na tri deti. Ale rovnako to majú všetci ľudia, ktorí pre vinu iného prídu o blízku osobu pri nehode,“ hovorí blízka rodinná známa.

Policajtovi Jánovi kolegovia vytvorili aj transparentný účet, aby toto ťažké obdobie ľahko porazil. „Veľmi im to pomôže v určitých veciach, ale mamu trom malým deťom žiadne peniaze nevrátia,“ dodáva rodinná kamarátka.

Polícia vyšetrovala, za akých okolností k nehode, pri ktorej sa dokopy zranilo 5 osôb, došlo. Šokujúce zistenia sa dočítate na druhej strane...