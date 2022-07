Na kúpalisko by si ľudia nemali so sebou brať zbytočné cennosti či príliš veľa peňazí. Na voľne položené veci na deke by mali vždy dohliadať. Pripomína to bratislavská polícia, ktorá varuje pred rizikom krádeže.

Upozorňuje, že nepozornosť počas kúpania môžu využiť tzv. vreckári. "Behom chvíľky vám môžu počas vášho schladenia sa v bazéne alebo počas vašej návštevy v stánku s občerstvením odcudziť vaše veci, napríklad peniaze, mobil, kreditnú kartu, doklady alebo iné cennosti," priblížila polícia na sociálnej sieti.

V tejto súvislosti radí nebrať si so sebou na kúpalisko zbytočné cennosti a mať pri sebe len potrebnú výšku finančnej hotovosti.

"Na voľne položené veci na deke ma vždy dohliadať jeden z vás," dodali policajti. Pokiaľ sa na kúpalisku nachádza podozrivá osoba, odporúčajú kontaktovať políciu na čísle 158.