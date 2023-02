Vodič adresoval ospravedlnenie i prosbu o odpustenie najbližším obetí.

"S hlbokým zármutkom a žiaľom sa touto cestou chcem úprimne ospravedlniť rodinám, ktorým som svojím konaním spôsobil nesmierny žiaľ a zármutok, ktorý prežívate. Je mi nesmierne ľúto, že vôbec došlo k tejto tragickej nehode," napísal v liste vodič Ivan.

Výzva polície

Výzva sa týka nehody z piatka 10. 2., ku ktorej došlo v čase o 10.36 h na Gorkého ulici v Košiciach. Pri tragickej dopravnej nehode prišli o život 3 osoby. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.

Týmto žiadame svedkov danej dopravnej nehody, ktorí v uvedenom čase prechádzali spomenutým

úsekom, respektíve videli jej priebeh, a ktorí:

- boli priamo svedkami uvedenej udalosti a vedia svedčiť o jej priebehu, ako aj okolnostiach, ktoré vzniku kolíznej situácie predchádzali,

- ktorí sa vedia vyjadriť k spôsobu jazdy vodiča osobného motorového vozidla značky BMW X5 evidenčného čísla KE568ND po ulici Gorkého v čase tesne pred udalosťou na iných miestach (uliciach) Košíc v priebehu dňa 10. 2. 2023,

- ktorí sa vedia vyjadriť k spôsobu jazdy vodiča na základe osobných skúseností z minulosti,

- v prípade, že svedkovia disponujú obrazovo zvukovým alebo obrazovým záznamom v súvislosti s prešetrovanou nehodou alebo spôsobom jazdy menovaného vodiča, žiadame o zálohovanie týchto záznamov a následnom informovaní polície,

- disponujú akýmikoľvek informáciami, ktoré napomôžu dokumentovaniu prípadu a objektívnemu vyšetreniu veci.

Svedkovia nech sa prihlásia osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, telefonicky na známom bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne formou súkromnej správy na oficiálnej stránke na Facebooku

Čo sa stalo?

Košičan (43) smeroval s vozidlom zn. BMW X5 po Gorkého ulici k Štefánikovej. Z doposiaľ neznámych príčin (sú predmetom vyšetrovania) prešiel do protismeru a ľavou prednou časťou narazil do ľavého boku vozidla zn. Škoda Fabia, ktoré v pravom pruhu od Štefánikovej šoféroval Košičan Peter M. († 64). "Po zrážke Fabia narazila zadnou časťou do zábradlia a dopravného značenia pri zastávke MHD, BMW začalo nekontrolovateľne rotovať smerom k Štefánikovej ulici. V tom čase po priechode pre chodcov, od Hutníckej k Hviezdoslavovej, kráčali tri chodkyne. BMW zadnou časťou ženy zachytilo a náraz ich odhodil na vozovku. Auto následne nabúralo do ľavej prednej časti vozidla zn. Peugeot. Jeho vodička smerovala od Štefánikovej a dávala prednosť chodcom," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

