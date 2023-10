V prešovskom volebnom okrsku zriadenom v základnej škole na Kúpeľnej ulici zasahovali muži zákona krátko pred zatvorením volebných miestnosti. Privolali ich pre podozrenie z pokusu o volebný podvod. Na miesto dorazil aj policajný vyšetrovateľ. Podľa nášho zdroja mala jedna z členiek skúšať vylepšiť výsledok jednej z politických strán a pri voľbe vraj vhodila viac obálok.

Predsedníčka komisie v okrsku číslo 34 Anna Poláková po tom, ako ju do vedľajšej miestnosti zavolal policajt v civile, odmietala uviesť podrobnosti: “Nemôžem vám nič povedať.” Na otázku, či boli do urny vhodené navyše ďalšie lístky, uviedla: “Niečo také podobné sa stalo. Urobila to jedna členka komisie. Je mi ťažko to teraz rozpitvávať.”

Členka komisie podozrivá zo spáchania volebného podvodu pri našom príchode vo volebnej miestnosti nebola. Sedela v susednej triede, boli pri nej policajti, neskôr ju tam nechali samú a čakala na to, čo bude ďalej. Z komisie bola vylúčená a pri sčítavaní hlasov už nebola.

Volebné výsledky z tohto okrsku sú neplatné a hlasy voličov, ktorí sem prišli odovzdať svoje preferenčné hlasy jednotlivým kandidátom za politické strany nie sú súčasťou celoslovenskej volebnej zápisnice.“Hodila do hlasovacej schránky nejaký počet ďalších nezistených obálok,” informovala zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová.

Konanie ženy rieši polícia. “Vyšetrovateľ prijal trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu marenia priebehu volieb. Prípad je vedený v predprípravnom konaní na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, prebieha zhromažďovanie podkladov na samotné meritórne rozhodnutie,” informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Obvinený teda ešte nikto nebol.