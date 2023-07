V chate sa v čase udalosti nachádzalo 13 osôb, traja dospelí a desať detí vo veku deväť až 15 rokov. "Pri výbuchu sa zranili traja dospelí a osem detí vo veku od deväť do 47 rokov. Jedna dospelá osoba a jedno dieťa predbežne utrpeli stredné ťažké zranenia a vrtuľníky ich previezli do nemocníc v Banskej Bystrici, ďalších dvoch dospelých a sedem detí previezli na ošetrenie do nemocníc v Bojniciach, Topoľčanoch a Trenčíne," zhrnuli policajti.

Na chate v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza malo dôjsť k výbuchu plynu v utorok ráno 25. júla 2023. Na mieste udalosti sa nachádzalo 13 osôb, traja dospelí a desať detí, uviedol hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík. Zranilo sa deväť osôb. Na súkromnej chate Smrečina v chatovej oblasti Sekaniny, ktorú ľudia využívajú na rekreačné účely, sa nachádzali občania Českej republiky, uviedol pre TASR prednosta Obecného úradu v Lehote pod Vtáčnikom Pavel Herda.

Po ošetrení jednu dospelú osobu a tri deti hospitalizovali a ostatných prepustili do domácej starostlivosti. Dve deti neutrpeli žiadne zranenia.

Na miesto prichádzajú ďalšie záchranné zložky. Zdroj: tami

Škodu, ktorá majiteľovi chaty výbuchom vznikla, predbežne odhadli na 50.000 eur. "Chata bola výbuchom poškodená natoľko, že hrozí nebezpečenstvo zrútenia časti budovy a k posúdeniu sa vyjadrí statik," dodala polícia.